«ПСЖ» завдає першої поразки «Манчестеру» Сульшера і майже знімає питання про вихід в 1/4-ту



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Оле-Ґунар Сульшер розуміє, що становище його команди критичне talksport.com

Визначальним у зустрічі вийшов старт другого тайму

Французький «Парі Сен-Жермен» практично вирішив питання виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2018/2019.

Протриматися з парижанами на рівних манчестерцям, які під керівництвом норвезького тренера Оле Ґунара Сульшера ще не програвали, вдалося лише впродовж першого тайму. Власне, в кінцівці першої половини проблеми господарів й розпочалися. Один за одним через пошкодження випали обоє крайніх форвардів «МанЮнайтед» - Джессі Ліндґард і Ентоні Марсьяль. Сульшеру довелося проводити дві заміни і поява нових гравців на полі вплинула, м’яко кажучи, не надто позитивно.

«Манчестер Юнайтед» (Англія) - «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) — 0:2

Голи: 0:1 — Кімпембе (53). 0:2 — Мбаппе (60)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Ешлі Янґ (к), Ерік Байї, Ліндельоф, Люк Шоу — Андер Еррера, Матіч, Поґба — Ліндґард (Алексіс Санчес, 45+4), Решфорд (Ромелу Лукаку, 84), Марсіяль (Хуан Мата, 46). Тренер — Оле-Ґуна Сульшер

«Парі Сен-Жермен»: Буффон, Керер, Тьяґо Сілва (к), Кімпембе, Бернат — Верратті (Леандро Паредес, 74), Макіньос — Дані Альвес, Дракслер, Ді Марія (Даґба, 81) — Мбаппе. Тренер — Томас Тухель

Суддя: Орсато (Італія)

Попередження: Ешлі Янґ (30), Ліндельоф (50), Андер Еррера (87), Люк Шоу (90+2) — Кімпембе (11), Дракслер (19), Бернат (34), Дані Альвес (63)

На 26-й хвилині попереджено, на 89-й хвилині вилучено (друге попередження) Поґбу

12 лютого. Манчестер. Old Trafford

Значною перевага «ПСЖ» стала на старті другого тайму, коли підопічні Томаса Тухеля створили п’ять поспіль гольових ситуацій. Проте двічі після ударів Кілліана Мбаппе господарів рятував воротар Давід Де Хеа, а після дальнього пострілу Дані Альвеса манчестерцям багально пощастило.

Правда, інших два моменти парижани реалізували. Центрбек Преснель Кімбембе замкнув передачу з кутового, а Мбаппе завершив геометрично довершену контратаку. Після досконалого прострілу від Анхеля Ді Марії найкращому гравцеві чемпіонату світу-2018 залишалося лише не влучити у воротаря.

1:0

2:0

Повторний матч у Парижі команди зіграють 6 березня.