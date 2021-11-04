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    «Ліверпуль» повторив клубний рекорд, Клопп здобув з «червоними» 200 перемог

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    &laquo;Ліверпуль&raquo; має побити історичне досягнення клубу - «Ліверпуль» повторив клубний рекорд, Клопп здобув з «червоними» 200 перемог
    «Ліверпуль» має побити історичне досягнення клубу
    Фото з відкритих джерел

    Англійська команда 25 матчів поспіль не поступається на всіх рівнях

    «Ліверпуль» переміг «Атлетіко» в 4-му турі групового турніру Ліги чемпіонів (2:0) і достроково вийшов до 1/8 фіналу турніру. Цей успіх став 200-м для тренера Юргена Клоппа на чолі англійської команди. Таким чином, німецький фахівець став п'ятим в історії головним тренером, який досяг цієї позначки.

    Рекордсменом є Білл Шенклі, який має 407 перемог. Слідом розташувалися Том Вотсон (329), Боб Пейслі (309) та Кенні Далгліш (222).

    «Ліверпуль» ще й повторив клубний рекорд з безпрограшної серії. Як повідомляє Gracenote Live, безпрограшна серія «Ліверпуля» складає 25 матчів (17 перемог та 8 нічиїх) у всіх турнірах, що є повторенням рекорду 1982 року. Тоді команда здобула 20 перемог і 5 разів зіграла внічию.

    У чемпіонаті Англії «Ліверпуль» посідає друге місце, набравши 22 очки. Від лідера «Челсі» команда відстає на 3 очки.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль Юрґен Клопп
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    «Ліверпуль» повторив клубний рекорд, Клопп здобув з «червоними» 200 перемог