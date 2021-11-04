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    Визначилися чотири команди, які вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів

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    Чотири команди достроково вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - Визначилися чотири команди, які вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів
    Чотири команди достроково вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Квартет найуспішніших клубів склали «Баварія», «Ювентус», «Ліверпуль» та «Аякс»

    За підсумками четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів визначилися чотири учасники 1/8 фіналу. Першими вийшли до плей-оф вийшли «Баварії» та «Ювентуса», які у вівторок, 2 листопада, здобули перемоги відповідно над «Бенфікою» (5:2) та «Зенітом» (4:2). Нападник німецького клубу Роберт Левандовський зробив хет-трик і перевершив досягнення Роналду і Мессі.

    У середу, 3 листопада, забезпечили собі вихід до плей-офф «Ліверпуль» та «Аякс».

    «Червоні» приймали «Атлетіко» та перемогли з рахунком 2:0. Англійці виграли четвертий матч поспіль. «Матрацники», зазначимо, більше тайму грали в меншості.

    «Аякс», у свою чергу, у своєму виїзному матчі завдав поразки дортмундській «Боруссії» з рахунком 3:1. Ця перемога також стала четвертою для клубу з Амстердама.

    Усі результати 4-го туру Ліги чемпіонів

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Аякс ФК Ліверпуль
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    Визначилися чотири команди, які вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів