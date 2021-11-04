Визначилися чотири команди, які вийшли до плей-оф Ліги чемпіонів

Квартет найуспішніших клубів склали «Баварія», «Ювентус», «Ліверпуль» та «Аякс»

За підсумками четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів визначилися чотири учасники 1/8 фіналу. Першими вийшли до плей-оф вийшли «Баварії» та «Ювентуса», які у вівторок, 2 листопада, здобули перемоги відповідно над «Бенфікою» (5:2) та «Зенітом» (4:2). Нападник німецького клубу Роберт Левандовський зробив хет-трик і перевершив досягнення Роналду і Мессі.

У середу, 3 листопада, забезпечили собі вихід до плей-офф «Ліверпуль» та «Аякс».

«Червоні» приймали «Атлетіко» та перемогли з рахунком 2:0. Англійці виграли четвертий матч поспіль. «Матрацники», зазначимо, більше тайму грали в меншості.

«Аякс», у свою чергу, у своєму виїзному матчі завдав поразки дортмундській «Боруссії» з рахунком 3:1. Ця перемога також стала четвертою для клубу з Амстердама.

Усі результати 4-го туру Ліги чемпіонів