Нападник «Баварії» Левандовський покращив досягнення Мессі та Роналду в Лізі чемпіонів

Німецький клуб вийшов до 1/8 фіналу турніру

У 4-му турі Ліги чемпіонів «Баварія» розтрощила «Бенфіку» – 5:2. Український нападник португальської команди Роман Яремчук розпочав гру з перших хвилин, але голів не забивав. Зате хет-триком відзначився Роберт Левандовський, який, імовірно, цього року отримає «Золотий м’яч».

Польський нападник забив уже 80 м’ячів у Лізі чемпіонів і перевершив досягнення форвардів «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду та «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі. Йому вдалося швидше за всіх забити 80 голів у Лізі чемпіонів. Для цього Левандовському знадобилося зіграти у 100 матчах. Мессі досяг цієї позначки за 102 гри, а Роналду знадобилося 116 ігор.

«Баварія» у 4 матчах набрала 12 очок і посідає 1-е місце у турнірній таблиці групи Е. Вона вже вийшла до плей-оф, адже нижче другого місця не опуститься. «Бенфіка» (4) – на 3-му місці. Суперниками команд із групи Е є «Барселона» (6) та київське «Динамо» (1).

У наступному турі «Баварія» гратиме в Києві з «Динамо».