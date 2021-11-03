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    Нападник «Баварії» Левандовський покращив досягнення Мессі та Роналду в Лізі чемпіонів

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    Роберт Левандовський тричі забив&nbsp;&laquo;Бенфіці&raquo; - Нападник «Баварії» Левандовський покращив досягнення Мессі та Роналду в Лізі чемпіонів
    Роберт Левандовський тричі забив «Бенфіці»
    Фото: УЄФА

    Німецький клуб вийшов до 1/8 фіналу турніру

    У 4-му турі Ліги чемпіонів «Баварія» розтрощила «Бенфіку» – 5:2. Український нападник португальської команди Роман Яремчук розпочав гру з перших хвилин, але голів не забивав. Зате хет-триком відзначився Роберт Левандовський, який, імовірно, цього року отримає «Золотий м’яч».

    Польський нападник забив уже 80 м’ячів у Лізі чемпіонів і перевершив досягнення форвардів «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду та «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі. Йому вдалося швидше за всіх забити 80 голів у Лізі чемпіонів. Для цього Левандовському знадобилося зіграти у 100 матчах. Мессі досяг цієї позначки за 102 гри, а Роналду знадобилося 116 ігор.

    «Баварія» у 4 матчах набрала 12 очок і посідає 1-е місце у турнірній таблиці групи Е. Вона вже вийшла до плей-оф, адже нижче другого місця не опуститься. «Бенфіка» (4) – на 3-му місці. Суперниками команд із групи Е є «Барселона» (6) та київське «Динамо» (1).

    У наступному турі «Баварія» гратиме в Києві з «Динамо».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія Ліонель Мессі Роберт Левандовскі
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    Нападник «Баварії» Левандовський покращив досягнення Мессі та Роналду в Лізі чемпіонів