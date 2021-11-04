Усі результати 4-го туру Ліги чемпіонів

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«Динамо» і «Шахтар» пасуть задніх, «Ліверпуль» вийшов до плей-оф турніру

Три команди за підсумками 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів забезпечили собі місця в 1/8 фіналу. До «Баварії» та «Ювентуса», які вийшли до плей-оф за підсумками матчів 2 листопада, приєднався «Ліверпуль». «Червоні» в середу здолали «Атлетіко».

Результати матчів, які були зіграні 2 листопада

Ліга чемпіонів. 4-й тур. 3 листопада (середа)

Група А

«Манчестер Сіті» (Англія) – «Брюгге» (Бельгія) – 4:1 (Фоден, 15, Марез, 54, Стерлінг, 72, Габріел Жезус, 90+2 – Стоунз, 17, у свої ворота).

«Лейпциг» (Німеччина) – «Парі Сен-Жермен» (Франція) – 2:2 (Нкунку, 8, Собослаї, 90+2, з пенальті – Вейналдум, 21, 39). На 12-й хвилині Андре Сілва («Лейпциг») не реалізував пенальті.

Група В

«Мілан» (Італія) – «Порту» (Португалія) – 1:1 (Мбемба, 61, у свої ворота – Діас, 6).

«Ліверпуль» (Англія) – «Атлетико» (Іспанія) – 2:0 (Діогу Жота, 13, Мане, 21).

Група С

«Борусія» (Дортмунд, Німеччина) – «Аякс» (Нідерланди) – 1:3 (Ройс, 37, з пенальті – Тадіч, 72, Алле, 84, Классен, 90+3).

«Спортінг» (Португалія) – «Бешикташ» (Туреччина) – 4:0 (Педро Гонсалвеш, 31, 38, Пауліньо, 41, Сарабія, 56).

Група D

«Реал» (Іспанія) – «Шахтар» (Україна) – 2:1 (Бензема, 14, 61 – Фернандо, 39).

«Шериф» (Молдова) – «Інтер» (Італія) – 1:3 (Траоре, 90+2 – Брозович, 54, Шкріньяр, 66, Алексіс, 82).