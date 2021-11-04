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    Тренер «Шахтаря» розповів про перспективи команди в Лізі чемпіонів

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    Роберто Де Дзербі задоволений грою своєї команди - Тренер «Шахтаря» розповів про перспективи команди в Лізі чемпіонів
    Роберто Де Дзербі задоволений грою своєї команди
    Фото: ФК Шахтар

    Роберто Де Дзербі спробує взяти максимум очок в іграх, що залишилися

    Наставник «Шахтаря» Роберто Де Дзербі побачив позитив у грі команди в матчі з «Реалом». Попри поразку (1:2), «гірники» виглядали гідно. Тепер, щоб потрапити в наступне коло змагань, донеччанам необхідно перемагати в матчах, що залишилися та сподіватися на втрату очок конкурентів.

    «Ми чудово зіграли». Сумно, що їдемо звідси дуже злими, без очок. Зараз у нас є три ключові речі, які ми маємо робити, аби в наступних сезонах виступати краще в Лізі чемпіонів. Спочатку необхідно перемогти в чемпіонаті України, адже минулого сезону «Шахтар» не став чемпіоном – закінчив на другому місці. По-друге, важливим є прогрес наших молодих футболістів, таких як Мудрик, Бондаренко, Судаков, Фернандо, Маркос Антоніо, Вітао, Трубін та інші. І третє – трансфери, надто на тих позиціях, де нам потрібні швидкість і техніка, яких наразі бракує, – сказав Де Дзербі. – Лишається ще два поєдинки – у них теж намагатимемося перемогти».

    Турнірна таблиця

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    У груповому турнірі Ліги чемпіонів «Шахтарю» належить зіграти з «Шерифом» та «Інтером».

    Усі результати 4-го туру Ліги чемпіонів

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Реал (Мадрид)
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    Тренер «Шахтаря» розповів про перспективи команди в Лізі чемпіонів