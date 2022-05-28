«Ліверпуль» - «Реал»: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

«Ліверпуль» і «Реал» сьогодні зіграють у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА

«Ліверпуль» і «Реал» змагатимуться за титул найсильнішого клубу європейського континенту

На «Стад-де-Франс» у Сен-Дені (Франція) сьогодні відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрінуться футболісти англійського «Ліверпуля» та іспанського «Реала».

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Головним арбітром зустрічі призначений француз Клеман Тюрпен.

Зазначимо, що фінал Ліги чемпіонів мав пройти в Санкт-Петербурзі, однак через масштабне військове вторгнення Росії в Україну Виконком УЄФА ухвалив рішення про усунення РФ від європейського футболу.

«Ліверпуль» є шестиразовим переможцем турніру. На рахунку найтитулованішого клубу в Європі «Реала» - 13 чемпіонських титулів.

«Ліверпуль» на стадії плей-офф нинішньої Ліги чемпіонів обіграв італійський «Інтер» (2:0, 0:1), португальську «Бенфіку» (3:1, 3:3) та іспанський «Вільярреал» (2:0, 3:2).

«Реал» у свою чергу взяв гору над французьким «Парі Сен-Жермен» (0:1, 3:1), англійськими «Челсі» (3:1, 2:3) та «Манчестер Сіті» (3:4, 3:1).

Де дивитися матч

На території України фінальний поєдинок Ліги чемпіонів у прямому ефірі транслюватимуть відеосервіси MEGOGO і Volia TV.

Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Українці у фіналі здолали команду Ірану.