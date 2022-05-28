  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. «Ліверпуль» - «Реал»: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
рус
    Новини

    «Ліверпуль» - «Реал»: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

    &laquo;Ліверпуль&raquo; і &laquo;Реал&raquo; сьогодні зіграють у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА - «Ліверпуль» - «Реал»: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
    «Ліверпуль» і «Реал» сьогодні зіграють у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА
    фото: Reuters

    «Ліверпуль» і «Реал» змагатимуться за титул найсильнішого клубу європейського континенту

    На «Стад-де-Франс» у Сен-Дені (Франція) сьогодні відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зустрінуться футболісти англійського «Ліверпуля» та іспанського «Реала».

    Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

    Головним арбітром зустрічі призначений француз Клеман Тюрпен.

    Зазначимо, що фінал Ліги чемпіонів мав пройти в Санкт-Петербурзі, однак через масштабне військове вторгнення Росії в Україну Виконком УЄФА ухвалив рішення про усунення РФ від європейського футболу.

    «Ліверпуль» є шестиразовим переможцем турніру. На рахунку найтитулованішого клубу в Європі «Реала» - 13 чемпіонських титулів.

    «Ліверпуль» на стадії плей-офф нинішньої Ліги чемпіонів обіграв італійський «Інтер» (2:0, 0:1), португальську «Бенфіку» (3:1, 3:3) та іспанський «Вільярреал» (2:0, 3:2).

    «Реал» у свою чергу взяв гору над французьким «Парі Сен-Жермен» (0:1, 3:1), англійськими «Челсі» (3:1, 2:3) та «Манчестер Сіті» (3:4, 3:1).

    Де дивитися матч

    На території України фінальний поєдинок Ліги чемпіонів у прямому ефірі транслюватимуть відеосервіси MEGOGO і Volia TV.

    Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

    Нагадаємо, українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу. Українці у фіналі здолали команду Ірану.

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Франція Ліга чемпіонів Клеман Тюрпен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Ліверпуль» - «Реал»: де дивитися фінал Ліги чемпіонів