Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом» (фото)

Вінгер зазначив, що тепер зосереджений на збірній України

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко попрощався з англійським «Вест Гемом», за який він виступав упродовж чотирьох сезонів. Відповідний пост Ярмоленко опублікував у Instagram.

32-річний футболіст опублікував також декілька фото, на яких відображено моменти його перебування в таборі «молотобійців».

«Настав час подякувати Вест Гему і сказати дякую за чотири роки, які я провів у Лондоні. У кожному матчі я віддавав усі сили, кожен гол – це подяка за підтримку вболівальникам. Обіймаю всіх партнерів за командою, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі! Я ж чекаю на новий виклик, дуже хочу грати та перемагати! Наразі усі сили та вся увага – на найважливіші ігри збірної України!», – написав Ярмоленко.

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Ярмоленко перейшов у Вест Гем влітку 2018 року з дортмундської Боруссії за суму у 20 млн євро. Усього за лондонський клуб він зіграв 86 матчів та забив 13 м’ячів. Термін дії контракту Андрія з «молотобійцями» спливає цього літа.