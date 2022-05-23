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    Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом» (фото)

    Ярмоленко перейшов у Вест Гем влітку 2018 року - Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом» (фото)
    Ярмоленко перейшов у Вест Гем влітку 2018 року
    фото: Instagram Андрія Ярмоленка

    Вінгер зазначив, що тепер зосереджений на збірній України

    Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко попрощався з англійським «Вест Гемом», за який він виступав упродовж чотирьох сезонів. Відповідний пост Ярмоленко опублікував у Instagram.

    32-річний футболіст опублікував також декілька фото, на яких відображено моменти його перебування в таборі «молотобійців».

    «Настав час подякувати Вест Гему і сказати дякую за чотири роки, які я провів у Лондоні. У кожному матчі я віддавав усі сили, кожен гол – це подяка за підтримку вболівальникам. Обіймаю всіх партнерів за командою, тренерів та працівників клубу. Продовжую вірити в цю команду, і бажаю їй перемог та удачі! Я ж чекаю на новий виклик, дуже хочу грати та перемагати! Наразі усі сили та вся увага – на найважливіші ігри збірної України!», – написав Ярмоленко.

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    Допис, поширений Yarmolenko Andriy (@yarmolenkoandrey)

    Ярмоленко перейшов у Вест Гем влітку 2018 року з дортмундської Боруссії за суму у 20 млн євро. Усього за лондонський клуб він зіграв 86 матчів та забив 13 м’ячів. Термін дії контракту Андрія з «молотобійцями» спливає цього літа.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Україна Андрій Ярмоленко Instagram
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    Ярмоленко попрощався з «Вест Гемом» (фото)