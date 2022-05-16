Українська паралімпійська збірна виграла чемпіонат світу з футболу
Українці у фіналі здолали команду Ірану
Паралімпійська збірна України виграла чемпіонат світу з футболу в Іспанії.
У вирішальному поєдинку українці зустрічалися з Іраном та здобули перемогу з рахунком 1:0.
Єдиний гол на свій рахунок на 13-й хвилині записав Іван Доненко.
Зазначимо, що у попередніх матчах турніру українці здобули три перемоги та посіли перше місце у групі D. У чвертьфіналі збірна України розгромила Ірландію з рахунком 5:1, а потім з аналогічним рахунком здолала США.
Нагадаємо, що паралімпійська збірна України незмінно поверталася із медалями з 11-ти останніх світових форумів. У тому числі українці є переможцями п'яти мундіалей (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).
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