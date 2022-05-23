Визначився володар «Золотої бутси» сезону 2021-2022

Для Левандовськи це вже друга виграна «Золота бутса»

Для Левандовськи це вже друга виграна «Золота бутса»

33-річний нападник забив 35 м'ячів у 34 матчах

Форвард мюнхенської «Баварії» Роберт Левандовськи став володарем «Золотої бутси» — нагороди, яка вручається найкращому бомбардиру Європи за підсумками сезону.

У чемпіонаті Німеччини, що завершився, 33-річний нападник забив 35 м'ячів у 34 матчах. Він став першим у рейтингу претендентів на нагороду із 70 очками.

Головним переслідувачем поляка був Кіліан Мбаппе із «ПСЖ». На рахунку француза 28 голів у чемпіонаті Франції (56 очок).

Третє місце у рейтингу розділили Карім Бензема («Реал») та Чиро Іммобіле («Лаціо»). В обох – по 27 голів (54 очки) у чемпіонатах Іспанії та Італії відповідно.

Для Левандовськи це вже друга виграна «Золота бутса». Першу нагороду він отримав за підсумками минулого сезону.

Нагадаємо, що футболіст збірної України Олександр Зінченко вчетверте виграв англійську Прем'єр-лігу з Манчестер Сіті.

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