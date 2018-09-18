Ломаченко очолив рейтинг кращих боксерів світу журналу The Ring



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Василь Ломаченко

Усик опустився на п'яту сходинку

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) піднявся на перше місце рейтингу журналу The Ring.

Олександр Усик опустився з четвертого на п'яте місце.

Раніше рейтинг очолював Геннадій Головкін.

Після поразки від Сауля Альвареса він опустився на четверте місце.

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Геннадій Головкін

5. Олександр Усик

6. Майкі Гарсія

7. Наойя Інуе

8. Срісакет Сор Рунгвісаі

9. Еррол Спенс

10. Донні Ньєтес

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).

Наступний бій Ломаченко проведе 8-го грудня у Нью-Йорку.

Його суперником буде пуерториканець Хосе Педраса.

Щодо Усика, то останній бій українець провів в Москві в фіналі боксерської Суперсеріі проти росіянина Мурата Гассієва, перемігши того також одноголосним рішенням суддів.

Наступний бій Усик проведе проти Тоні Беллью 10 листопада в Манчестері.