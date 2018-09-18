Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку



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Василь Ломаченко

Раніше бій планували провести 1 грудня

Бій між чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA Василем Ломаченком (11-1, 9 КО) і володарем титулу WBО пуерториканцем Хосе Педрасою (25-1, 12 КО) відбудеться 8 грудня в театрі Madison Square Garden.

Про це повідомляє The Ring.

У цьому бою обидва боксери вперше будуть захищати чемпіонський титул в легкій вазі.

Раніше бій планували провести 1 грудня.

Таким чином, Ломаченко проведе третій бій у нью-Йорку.

Раніше він перемагав тут Гільєрмо Рігондо і Хорхе Лінареса.

Нагадаємо, право боксувати з українцем пуерториканець завоював у поєдинку проти мексиканського ветерана Реймундо Бельтрана (35-8-1, 21 КО).

Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).

Після бою йому довелося перенести операцію на плечі.

Джерело: Tribuna.com