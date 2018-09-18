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    Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку

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    Василь Ломаченко - Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку
    Василь Ломаченко

    Раніше бій планували провести 1 грудня

    Бій між чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA Василем Ломаченком (11-1, 9 КО) і володарем титулу WBО пуерториканцем Хосе Педрасою (25-1, 12 КО) відбудеться 8 грудня в театрі Madison Square Garden.

    Про це повідомляє The Ring.

    У цьому бою обидва боксери вперше будуть захищати чемпіонський титул в легкій вазі.

    Раніше бій планували провести 1 грудня.

    Таким чином, Ломаченко проведе третій бій у нью-Йорку.

    Раніше він перемагав тут Гільєрмо Рігондо і Хорхе Лінареса.

    Нагадаємо, право боксувати з українцем пуерториканець завоював у поєдинку проти мексиканського ветерана Реймундо Бельтрана (35-8-1, 21 КО).

    Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).

    Після бою йому довелося перенести операцію на плечі.

    Джерело: Tribuna.com

    бокс Василь Ломаченко
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