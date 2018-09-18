Бій Ломаченко - Педраса відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку
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Раніше бій планували провести 1 грудня
Бій між чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA Василем Ломаченком (11-1, 9 КО) і володарем титулу WBО пуерториканцем Хосе Педрасою (25-1, 12 КО) відбудеться 8 грудня в театрі Madison Square Garden.
Про це повідомляє The Ring.
У цьому бою обидва боксери вперше будуть захищати чемпіонський титул в легкій вазі.
Раніше бій планували провести 1 грудня.
Таким чином, Ломаченко проведе третій бій у нью-Йорку.
Раніше він перемагав тут Гільєрмо Рігондо і Хорхе Лінареса.
Нагадаємо, право боксувати з українцем пуерториканець завоював у поєдинку проти мексиканського ветерана Реймундо Бельтрана (35-8-1, 21 КО).
Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).
Після бою йому довелося перенести операцію на плечі.
Джерело: Tribuna.com