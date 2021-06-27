Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)

Фанатка з плакатом стояла на узбіччі велотраси

Вболівальниця спричинила масове падіння учасників велогонки Tour de Frans, зачепивши одного з них плакатом. Десятки спортсменів отримали травми внаслідок аварії.

Як видно з відео, дівчина з плакатом стояла на узбіччі велотраси. Вона вийшла на дорогу, щоб показати плакат на камеру. У цей момент з нею зіткнувся німецький велосипедист Тоні Мартін, який не встиг об’їхати вболівальницю, пише CNN. Майже миттєво слідом за ним впали й інші велосипедисти.

Такою ланцюговою реакцію в аварію втрапили десятки перегонників, багато з них отримали травми й не змогли продовжити змагання.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel (@cyclingreporter) June 26, 2021

Сам Мартін продовжив перегони, щоправда, із травмованою однією рукою.

Що тепер чекає на фанатку, що спричинила аварію, не повідомляється.

Нагадаємо, у Львові на півмарафоні помер 23-річний учасник.