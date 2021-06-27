Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
Тоні Мартін не встиг об’їхати вболівальницю
Фанатка з плакатом стояла на узбіччі велотраси
Вболівальниця спричинила масове падіння учасників велогонки Tour de Frans, зачепивши одного з них плакатом. Десятки спортсменів отримали травми внаслідок аварії.
Як видно з відео, дівчина з плакатом стояла на узбіччі велотраси. Вона вийшла на дорогу, щоб показати плакат на камеру. У цей момент з нею зіткнувся німецький велосипедист Тоні Мартін, який не встиг об’їхати вболівальницю, пише CNN. Майже миттєво слідом за ним впали й інші велосипедисти.
Idiotic fans at the side of the road wiping out riders Tour de France hopes. #clueless #tdf #TourDeFrance2021 #tourdefrance pic.twitter.com/i3iLu4vakf— Bike Pure (@BikePure) June 26, 2021
Такою ланцюговою реакцію в аварію втрапили десятки перегонників, багато з них отримали травми й не змогли продовжити змагання.
The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg— daniel (@cyclingreporter) June 26, 2021
Сам Мартін продовжив перегони, щоправда, із травмованою однією рукою.
Що тепер чекає на фанатку, що спричинила аварію, не повідомляється.
Нагадаємо, у Львові на півмарафоні помер 23-річний учасник.