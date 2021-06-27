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    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)

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    Тоні Мартін не&nbsp;встиг об&rsquo;їхати вболівальницю - Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)

    Тоні Мартін не встиг об’їхати вболівальницю

    Фото Eurosport

    Фанатка з плакатом стояла на узбіччі велотраси

    Вболівальниця спричинила масове падіння учасників велогонки Tour de Frans, зачепивши одного з них плакатом. Десятки спортсменів отримали травми внаслідок аварії.

    Як видно з відео, дівчина з плакатом стояла на узбіччі велотраси. Вона вийшла на дорогу, щоб показати плакат на камеру. У цей момент з нею зіткнувся німецький велосипедист Тоні Мартін, який не встиг об’їхати вболівальницю, пише CNN. Майже миттєво слідом за ним впали й інші велосипедисти.

    Такою ланцюговою реакцію в аварію втрапили десятки перегонників, багато з них отримали травми й не змогли продовжити змагання.

    Сам Мартін продовжив перегони, щоправда, із травмованою однією рукою.

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    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)
    Фото Reuters

    Що тепер чекає на фанатку, що спричинила аварію, не повідомляється.

    Нагадаємо, у Львові на півмарафоні помер 23-річний учасник.

    Теги: спорт велосипедист Тур де Франс
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    Вболівальниця влаштувала масове падіння велосипедистів на Тур де Франс (відео)