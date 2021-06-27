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    Ломаченко прокоментував перемогу над Накатані і вимагає реваншу з Лопесом

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    Ломаченко прокоментував перемогу над Накатані і вимагає реваншу з Лопесом
    Фото з відкритих джерел

    Василь розраховує, що чемпіонський поєдинок можна провести вже взимку

    Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко прокоментував перемогу на Масаєші Накатані, яку він здобув вранці 27 червня.

    «Я повернувся з перемогою і дуже радий цьому. У нас була стратегія працювати другим номером, бо довжина рук не дозволяла працювати першим номером . Я мав працювати на контрактах і у мене це відмінно виходило, – розповів Василь після бою. – Всі бачили, що я переміг і всі хочуть бачити реванш з Теофімо Лопесом. Так давайте його організуємо! Теофімо буде битися з Комбососом, після цього ми могли б знову зустрітися. Можливо, в грудні або початку наступного року. Якщо вони готові після свого поєдинку провести реванш – це те, що ми хочемо, що хочуть фанати боксу».

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    Василь Ломаченко повернувся в ринг після 8-місячної перерви. Онлайн поєдинку з Накатані дивитися тут.

    Ломаченко – Накатані: найкращі моменти бою (відео)

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    Теги: бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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    Ломаченко прокоментував перемогу над Накатані і вимагає реваншу з Лопесом