Лопес показав тренування перед поєдинком з Ломаченко (відео)
Американець бажає продовжити безпрограшну серію в поєдинку з Ломаченко
Чинний чемпіон IBF у легкій вазі американець Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) продовжив підготовку до бою з володарем поясів WBA, WBO і WBC Василем Ломаченко (14-1, 10 КО).
В Instagram промоутерської компанії «TopRank» з'явилося відео за участі боксера та його тренерів. На ньому показано, як двоє спеціалістів готують прес боксера перед зустріччю з українським чемпіоном. Тренера з обох сторін набивали прес Лопесу спеціальними важкими м’ячами, щоб допомогти боксеру захиститися від найпотужніших ударів Ломаченко по корпусу.
«Теофімо Лопес готується до ударів по корпусу під усіма кутами», - сказано в описі ролика.
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Поєдинок Ломаченко - Лопес запланований на 17 жовтня 2020 року.
Примітно, що раніше Лопес заявив щодо проблем із тілом Ломаченка перед їх боєм.