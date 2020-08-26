Лопес показав тренування перед поєдинком з Ломаченко (відео)



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Американець бажає продовжити безпрограшну серію в поєдинку з Ломаченко

Чинний чемпіон IBF у легкій вазі американець Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) продовжив підготовку до бою з володарем поясів WBA, WBO і WBC Василем Ломаченко (14-1, 10 КО).

В Instagram промоутерської компанії «TopRank» з'явилося відео за участі боксера та його тренерів. На ньому показано, як двоє спеціалістів готують прес боксера перед зустріччю з українським чемпіоном. Тренера з обох сторін набивали прес Лопесу спеціальними важкими м’ячами, щоб допомогти боксеру захиститися від найпотужніших ударів Ломаченко по корпусу.

«Теофімо Лопес готується до ударів по корпусу під усіма кутами», - сказано в описі ролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Top Rank Boxing (@toprank) 25 Авг 2020 в 9:03 PDT

Поєдинок Ломаченко - Лопес запланований на 17 жовтня 2020 року.

Примітно, що раніше Лопес заявив щодо проблем із тілом Ломаченка перед їх боєм.