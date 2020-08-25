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    Брати Кличко увійшли до топ-10 найбільш потужних боксерів у «хевівейті»

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    Віталій Кличко, Тайсон та Вайлдер в п'ятірці кращих в історичному рейтингу WBC - Брати Кличко увійшли до топ-10 найбільш потужних боксерів у «хевівейті»
    Віталій Кличко, Тайсон та Вайлдер в п'ятірці кращих в історичному рейтингу WBC
    Світлина - WBC

    Українці обійняли друге та шосте місця

    Всесвітня боксерська рада (WBC) опублікувала список найбільш грізних панчерів останніх 50 років в суперважкій вазі, повідомляє WBC.

    У рейтинг Всесвітньої боксерської ради увійшли боксери, які найчастіше вигравали свої поєдинки без суддівських записок – нокаутом.

    На вершині генерації розмістився американець Деонтей Вайлдер, одразу за ним йде Віталій Кличко. Трійку замкнув легендарний Майк Тайсон. Далі опинився Ентоні Джошуа та Джордж Форман.

    Другу п’ятірку відкрив Володимир Кличко. Позаду нього опинилися: Хербі Хайд, Джо Фрейзер, Леннокс Льюїс та Ріддік Боу.

    Таким чином, серед діючих боксерів в десятці опинилися тільки двоє – Вайлдер та Джошуа.

    Крім того, автор рейтингу підкреслив, що даний список це необов'язково кращі боксери за всіма показниками, а тільки ті бійці, які володіли найбільшою міццю при нокаутах, особливо в чемпіонських боях.

    Додамо також, Віталій Кличко за кар’єру здобув 41 перемогу нокаутом. У молодшого брата цей показник дорівняє 54.

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    Джерело: WBC

    Віталій Кличко Володимир Кличко бокс WBC Ентоні Джошуа Діонтей Вайлдер Майк Тайсон Джордж Форман
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