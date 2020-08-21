Український боксер кинув виклик ексчемпіону світу



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Шелестюк власник бронзової медалі Олімпійських ігор у Лондоні Twitter Шелестюка

Чемпіон світу Шелестюк вважає легким можливий бій із колишнім власником титулів WBC та WBA

Український боксер Тарас Шелестюк, який виступає в напівсередній вазі, викликав на бій колишнього чемпіона світу цієї вагової категорії Кіта Турмана.

Українець не знає дату свого майбутнього бою через пандемію коронавірусу, але бажає битися з американцем.

«Не можу дочекатися, щоб повернутися на Showtime boxing. Турман, давай битися. Знаю, що для мене це буде легкий бій. На даний момент через пандемію коронавіруса важко говорити, коли відбудеться мій наступний поєдинок. Сподіваюся і вірю, що в цьому році проведу ще один бій з гідним суперником», - написав Шелестюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TARAS (@tarasshelestyuk) 20 Авг 2020 в 11:55 PDT

Останнього разу Шелестюк виходив на ринг в кінці січня, побивши одноголосним рішенням суддів Луїса Альберто Верону (18-2-2, 9 КО).

Варто відзначити, що Турман провів на професійному ринзі 30 поєдинків – 29 виграшів і єдина поразка від Менні Пак’яо. Шелестюк в послужному списку має 18 виграшів і жодного фіаско.