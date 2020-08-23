Росіянин Повєткін двічі побував у нокдауні, але нокаутував британця Вайта (відео)



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Алєксандр Повєткін шокував Ділліана Вайта Світлина - Boxrec

40-річний боєць створив сенсацію

Російський боксер-супертяж Алєксандр Повєткін (36–2–1, 25 KO) 22 серпня в Брентвуді (Англія) переміг нокаутом в п'ятому раунді тимчасового чемпіона WBC в суперважкій вазі британця Ділліана Вайта (27–2, 18 KO).

Після обережного початку бою Вайту вдалося двічі відправити російського боксера в нокдаун у четвертому раунді, проте вже в наступному раунді Повєткін нокаутував Вайта одиночним ударом знизу.

«Я добре почувався і був готовий до подальшого бою. Пощастило, вийшло вдарити, - сказав Повєткін про четвертомий і п'ятий раунди поєдинку. – Я деякі бої [Вайта] дивився і бачив, що він пропускає знизу, і відпрацьовував комбінації - «правою знизу» і «лівою знизу». Ось, мені пощастило – з лівої влучив добре».

Стосовно подальших планів і можливого реваншу з Вайтом Повєткін сказав наступне: «Це не від мене залежить. Я в принципі готовий з будь-яким боксувати. Мені хочеться подякувати своєму промоутерові Андрєєві Рябінскому, хочеться подякувати Едді Герну за те, що надав таку нагоду виступати в Англії. Мені дуже полюбилася Англія, тут люблять бокс і розбираються в боксі».