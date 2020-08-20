Колишній тренер Кличка пообіцяв Ломаченку проблеми у бою з Лопесом



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Бій Ломаченко - Лопес має пройти 17 жовтня Світлина - «3kingsboxing.com»

Тренер не зміг назвати ім’я переможця з майбутнього бою двох чемпіонів

Американський наставник чемпіона світу за версією IBF в середній вазі (до 72,6 кг) казаха Геннадія Головкіна - Джонатон Бенкс, спробував спрогнозувати майбутній бій за участі чемпіонів світу у легкій вазі – українця Василя Ломаченка та американця Теофімо Лопеса.

«Це складний бій. У Ломаченко є досвід. Але як тільки його зловлять на роботі ніг, його ловлять ударом, як він був спійманий ударом не в крайньому бою, а до цього. Я вірю, що з ним все буде відмінно, але це буде складний бій. Лопес вийде в ринг в пошуках слави. Він зробить все, що зможе і віддасть все, що у нього є. Це буде складно, і ось чому важко визначити переможця», - наголосив Бенкс.

Також Бенкс вважає Ломаченка феноменальним панчером.

«Ломаченко не дозволяє собі використовувати всю свою міць, бо він не «підсідає» під удари. Ломаченко - кращий панчер, ніж люди вважають. Якщо він вразить Лопеса, то суперник більше не буде перти на нього, він взагалі не буде на нього йти», - додав Бенкс.

Зазначимо, що Бенкс з 2012 року тренував Володимира Кличка. В 2015 році у нього був тренерський досвід із Ділліаном Вайта.

Джерело: vringe.com