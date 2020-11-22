Лопес виставив Ломаченку єдину вимогу для бою-реваншу

Батько і тренер чемпіона відповів Ломаченкам їхніми ж словами

Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) зі США Теофімо Лопес-старший пригадав українцеві Василеві Ломаченку (14-2, 10 КО) слова про те, що для бою його синові спочатку потрібно здобути хоч якийсь пояс. Тепер Лопес-старший, сміючись в інтерв'ю з Boxing Fuego, відповів Ломаченку рівно тією ж вимогою:

«Вони не дали нам пункту про реванш перед боєм. Та й що у нього зараз є з того, що нам потрібно. Знаєте, що ми зараз зробимо? Ми скажемо йому, щоб він спочатку здобув пояс. Ось що ми йому скажемо. Іди і забери пояс у чемпіона по e-mail».

Чемпіоном по електронній пошті сім'я Лопесів називає Девіна Гейні (25-0, 15 КО), володаря поясу WBC.

Натомість Лопес-молодший не розуміє, чому люди хочуть побачити другий бій проти Ломаченка. Він вважає, що все довів у першому бою.