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    Лопес виставив Ломаченку єдину вимогу для бою-реваншу

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    Раніше Ломаченки глумилися з Лопесів. Тепер часи змінилися: козирі в руках батька й сина Теофімо Лопесів - Лопес виставив Ломаченку єдину вимогу для бою-реваншу
    Раніше Ломаченки глумилися з Лопесів. Тепер часи змінилися: козирі в руках батька й сина Теофімо Лопесів
    Світлина - Instagram Теофімо Лопеса

    Батько і тренер чемпіона відповів Ломаченкам їхніми ж словами

    Батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) зі США Теофімо Лопес-старший пригадав українцеві Василеві Ломаченку (14-2, 10 КО) слова про те, що для бою його синові спочатку потрібно здобути хоч якийсь пояс. Тепер Лопес-старший, сміючись в інтерв'ю з Boxing Fuego, відповів Ломаченку рівно тією ж вимогою:

    «Вони не дали нам пункту про реванш перед боєм. Та й що у нього зараз є з того, що нам потрібно. Знаєте, що ми зараз зробимо? Ми скажемо йому, щоб він спочатку здобув пояс. Ось що ми йому скажемо. Іди і забери пояс у чемпіона по e-mail».

    Чемпіоном по електронній пошті сім'я Лопесів називає Девіна Гейні (25-0, 15 КО), володаря поясу WBC.

    Натомість Лопес-молодший не розуміє, чому люди хочуть побачити другий бій проти Ломаченка. Він вважає, що все довів у першому бою.

     Дивіться також: Як Ломаченко програв Лопесу. Відео бою
    Теги: бокс Василь Ломаченко реванш Теофімо Лопес Девін Гейні
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