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    Як Ломаченко програв Лопесу. Відео бою

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    Теофімо Лопес дав прочухана Василеві Ломаченку - Як Ломаченко програв Лопесу. Відео бою
    Теофімо Лопес дав прочухана Василеві Ломаченку
    Світлина - Top Rank Boxing

    Українець втратив нагоду стати абсолютним чемпіоном світу

    Сьогодні, 18 жовтня в Лас-Веґасі на арені MGM Grand українець Василь Ломаченко (14-2, 10 KO), який володів поясами чемпіона світу за версіями WBA (Super), WBO, WBC, програв бій за звання абсолютного чемпіона світу володарю поясу IBF Теофімо Лопесу (16-0, 12 KO).

    Поєдинок тривав усі 12 раундів. Перевагу американцеві віддали усі троє суддів.

    Таким чином, Ломаченко втратив нагоду стати абсолютним чемпіоном світу.

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    бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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