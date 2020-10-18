Як Ломаченко програв Лопесу. Відео бою
Теофімо Лопес дав прочухана Василеві Ломаченку
Світлина - Top Rank Boxing
Українець втратив нагоду стати абсолютним чемпіоном світу
Сьогодні, 18 жовтня в Лас-Веґасі на арені MGM Grand українець Василь Ломаченко (14-2, 10 KO), який володів поясами чемпіона світу за версіями WBA (Super), WBO, WBC, програв бій за звання абсолютного чемпіона світу володарю поясу IBF Теофімо Лопесу (16-0, 12 KO).
Поєдинок тривав усі 12 раундів. Перевагу американцеві віддали усі троє суддів.
Таким чином, Ломаченко втратив нагоду стати абсолютним чемпіоном світу.