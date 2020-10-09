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    Боксерське шоу від Беринчика: вилетів з-під стелі, заспівав гімн і нокаутував суперника (відео)

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    Появи Дениса Беринчика на ринг завжди оригінальні - Боксерське шоу від Беринчика: вилетів з-під стелі, заспівав гімн і нокаутував суперника (відео)
    Появи Дениса Беринчика на ринг завжди оригінальні
    Скріншот

    Денис потішив не лише боєм, а й антуражем навколо нього

    Вчора, 8 жовтня, на рингу Equides Club у селі Лісники на Київщині український боєць Денис Беринчик (14-0, 8 КО) нокаутував 39-річного румуна Віорела Сіміона (22-4, 9 КО) і захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі (до 61,2 кг).

    У ринг Денис вилетів на канаті з-під стелі арени. Національний славень перед боєм він співав, вдягнувшись у форму улюбленого футбольного клубу – луганської «Зорі». При цьому представники команди Беринчика були вдягнені у футболки київського «Динамо» та харківського «Металіста», команд, які боєць теж дуже поважає.

    Після того був власне бій і яскрава перемога після семи раундів одностороннього побиття.

    Найближчим часом Беринчик сподівається вийти на чемпіонські бої, де його суперником поміж інших може стати земляк Василь Ломаченко.

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    бокс Василь Ломаченко Денис Беринчик Віорел Сіміон
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