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    Луческу назвав причини поразки «Динамо» від «Барселони» в Лізі чемпіонів

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    Мірча Луческу похвалив команду за гру з каталонцями - Луческу назвав причини поразки «Динамо» від «Барселони» в Лізі чемпіонів
    Мірча Луческу похвалив команду за гру з каталонцями
    Фото: ФК Динамо

    Футболістам, на думку тренера, не вистачає досвіду та сміливості

    Київське «Динамо» поступилося «Барселоні» у 4-му турі Ліги чемпіонів (0:1). Після матчу тренер української команди Мірча Луческу розповів, що призвело до поразки. На думку наставника, футболістам не вистачає досвіду, адже 5 років команда не грала в турнірах такого рівня.

    «Якщо порівняти ігри з «Барселоною» в Іспанії та Києві, то на своєму полі команда діяла впевненіше. Я бачу в цьому зростання, бачу, що від гри до гри гравці набувають досвіду. Впевнений, що і з «Баварією» буде хороша гра. Не впевнений, що ми виграємо, але зіграємо добре, – розповів Луческу. – На жаль, ті моменти, які ми мали, не реалізували. Ми потрапили до дуже складної групи, де три команди сильніші за нас. Ми намагаємося піднятися на їхній рівень, працюємо, ростемо. Ті голи, які ми забиваємо в чемпіонаті в таких самих ситуаціях, у нас не виходить забивати тут. Але я вірю, що ми зростатимемо. Не варто забувати, що «Динамо» протягом п'яти років не брало участі у Лізі чемпіонів. А зараз два роки поспіль ми потрапляємо до складних груп. Поки що ми не дотягуємо до цього рівня. Але ми заслуговували здобути, як мінімум, нічию. Ми добре зіграли з «Барселоною», на рівні з цією великою командою».

    В наступному турі «Динамо» прийме лідера групи «Баварію», яка вже забезпечила собі вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Мірча Луческу
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    Луческу назвав причини поразки «Динамо» від «Барселони» в Лізі чемпіонів