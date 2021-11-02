Де дивитися матч «Реал» – «Шахтар» у Лізі чемпіонів

Букмекери не вірять в успіх «Шахтаря» в Мадриді

Для того, щоб пройти до наступної стадії єврокубків, «гірникам» треба грати на перемогу

У незавидному становищі опинився донецький «Шахтар». На екваторі групового турніру Ліги чемпіонів срібний призер чемпіонату України йде на останньому місці. «Шерифу» та «Реалу» він поступається п’ятьма очками, «Інтеру» – трьома. Щоб продовжити боротьбу на наступному етапі єврокубків команді Роберто Де Дзербі треба перемагати 3 листопада у 4-му турі в Мадриді.

У Києві, нагадаємо, «Реал» розтрощив «Шахтар» з рахунком 5:0.

В уїкенд «вершкові» здолали в чемпіонаті Іспанії «Ельче» (2:1), а «гірники» розбили «Десну» – 4:1. Обидві команди йдуть на других місцях у національних чемпіонатах.

Гру «Реал» – «Шахтар» транслюватиме відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. Початок зустрічі 3 листопада о 19:45.

На думку букмекерів, у «Шахтаря» дуже низькі шанси на перемогу в Мадриді. На успіх гостей можна поставити з коефіцієнтом 14, на нічию – 6.9, поразка оцінена в 1.22.