  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Де дивитися матч «Реал» – «Шахтар» у Лізі чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Букмекери не вірять в успіх&nbsp;&laquo;Шахтаря&raquo; в Мадриді - Де дивитися матч «Реал» – «Шахтар» у Лізі чемпіонів
    Букмекери не вірять в успіх «Шахтаря» в Мадриді
    Фото: ФК Шахтар

    Для того, щоб пройти до наступної стадії єврокубків, «гірникам» треба грати на перемогу

    У незавидному становищі опинився донецький «Шахтар». На екваторі групового турніру Ліги чемпіонів срібний призер чемпіонату України йде на останньому місці. «Шерифу» та «Реалу» він поступається п’ятьма очками, «Інтеру» – трьома. Щоб продовжити боротьбу на наступному етапі єврокубків команді Роберто Де Дзербі треба перемагати 3 листопада у 4-му турі в Мадриді.

    У Києві, нагадаємо, «Реал» розтрощив «Шахтар» з рахунком 5:0.

    В уїкенд «вершкові» здолали в чемпіонаті Іспанії «Ельче» (2:1), а «гірники» розбили «Десну» – 4:1. Обидві команди йдуть на других місцях у національних чемпіонатах.

    Гру «Реал» – «Шахтар» транслюватиме відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. Початок зустрічі 3 листопада о 19:45.

    На думку букмекерів, у «Шахтаря» дуже низькі шанси на перемогу в Мадриді. На успіх гостей можна поставити з коефіцієнтом 14, на нічию – 6.9, поразка оцінена в 1.22.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Де дивитися матч «Реал» – «Шахтар» у Лізі чемпіонів