Помер легендарний український спортсмен Віктор Путятін

На 81-му році життя пішов у інші світи дворазовий призер Олімпійських ігор, п’ятиразовий чемпіон світу

Не стало Віктора Путятіна. Дворазовий призер Олімпійських ігор, п'ятиразовий чемпіон світу з фехтування на рапірах пішов з життя у віці 80 років.

Олімпійські медалі рапірист завоював у командній першості на Іграх 1968 та 1972 років. Найсильнішим у світі Віктор Павлович став у 1967 році, ще чотири золота чемпіонатів світу він виграв у командній першості (1965, 1966, 1969, 1970).

У складі збірної СРСР Путятін – триразовий володар Кубка Європи (1966, 1967, 1968). На його рахунку срібло (1966) та бронза (1967) чемпіонатів СРСР, а також Кубок СРСР (1972).

Після закінчення кар'єри Віктор Путятін працював тренером в Італії, а також у СДЮШОРІ фехтування «Динамо» (Київ).

У 1980–1984 рр. був членом виконкому Міжнародної федерації фехтування.