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    Помер легендарний український спортсмен Віктор Путятін

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    Віктор Путятін п'ять разів перемагав на чемпіонатах світу - Помер легендарний український спортсмен Віктор Путятін
    Віктор Путятін п'ять разів перемагав на чемпіонатах світу
    Фото з відкритих джерел

    На 81-му році життя пішов у інші світи дворазовий призер Олімпійських ігор, п’ятиразовий чемпіон світу

    Не стало Віктора Путятіна. Дворазовий призер Олімпійських ігор, п'ятиразовий чемпіон світу з фехтування на рапірах пішов з життя у віці 80 років.

    Олімпійські медалі рапірист завоював у командній першості на Іграх 1968 та 1972 років. Найсильнішим у світі Віктор Павлович став у 1967 році, ще чотири золота чемпіонатів світу він виграв у командній першості (1965, 1966, 1969, 1970).

    У складі збірної СРСР Путятін – триразовий володар Кубка Європи (1966, 1967, 1968). На його рахунку срібло (1966) та бронза (1967) чемпіонатів СРСР, а також Кубок СРСР (1972).

    Після закінчення кар'єри Віктор Путятін працював тренером в Італії, а також у СДЮШОРІ фехтування «Динамо» (Київ).

    У 1980–1984 рр. був членом виконкому Міжнародної федерації фехтування.

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    Теги: Олімпіада чемпіонат світу Фехтування
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    Помер легендарний український спортсмен Віктор Путятін