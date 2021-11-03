Роналду врятував «Манчестер Юнайтед» від поразки в Лізі чемпіонів

Португальський нападник двічі забив у ворота «Аталанти»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду не втомлюється забивати. В матчі 4-го туру Ліги чемпіонів португалець врятував манкуніанців від поразки в грі з «Аталантою». Двічі його команда поступалася, але завдяки голам Роналду врятувала матч – 2:2. Рахунок Кріштіану зрівняв уже в компенсований арбітром час.

Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський просидів весь матч на лаві запасних.

«Манчестер Юнайтед» у 4-х матчах набрав 7 очок і посідає 1-е місце у турнірній таблиці групи F. «Аталанта» (5) – на 3-му місці. Суперниками команд групи F є «Вільярреал» (7) і «Янг Бойз» (3), зустріч між якими завершилася перемогою іспанської команди – 2:0.

В наступному турі «Аталанта» гратиме в Швейцарії з «Янг Бойз», а «Вільярреал» прийме «Манчестер Юнайтед».

Раніше «Динамо» в матчі зі скасованим пенальті поступилося «Барселоні».