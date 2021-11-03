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    Роналду врятував «Манчестер Юнайтед» від поразки в Лізі чемпіонів

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    Кріштіану Роналду відзначився дублем у 4-му турі Ліги чемпіонів - Роналду врятував «Манчестер Юнайтед» від поразки в Лізі чемпіонів
    Кріштіану Роналду відзначився дублем у 4-му турі Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Португальський нападник двічі забив у ворота «Аталанти»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду не втомлюється забивати. В матчі 4-го туру Ліги чемпіонів португалець врятував манкуніанців від поразки в грі з «Аталантою». Двічі його команда поступалася, але завдяки голам Роналду врятувала матч – 2:2. Рахунок Кріштіану зрівняв уже в компенсований арбітром час.

    Півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський просидів весь матч на лаві запасних.

    «Манчестер Юнайтед» у 4-х матчах набрав 7 очок і посідає 1-е місце у турнірній таблиці групи F. «Аталанта» (5) – на 3-му місці. Суперниками команд групи F є «Вільярреал» (7) і «Янг Бойз» (3), зустріч між якими завершилася перемогою іспанської команди – 2:0.

    В наступному турі «Аталанта» гратиме в Швейцарії з «Янг Бойз», а «Вільярреал» прийме «Манчестер Юнайтед».

    Раніше «Динамо» в матчі зі скасованим пенальті поступилося «Барселоні».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду
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    Роналду врятував «Манчестер Юнайтед» від поразки в Лізі чемпіонів