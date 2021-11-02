Мессі порівняв напад «Парі Сен-Жермен» і «Барселони»

У паризькому клубі Мессі знову виступає у зв'язці з Неймаром

Капітан збірної Аргентини сподівається, що паризький клуб здобуде кілька трофеїв з його участю

Нападник «ПСЖ» Ліонель Мессі порівняв екстріо «Барселони» Мессі–Неймар–Суарес із трійкою «Парі Сен-Жермен» Мессі–Неймар–Мбаппе.

«Це абсолютно різні тріо, їх не можна порівнювати. Суарес – дев'ятка, він відрізняється від Мбаппе. Луїс більше бомбардир, ніж раніше, справжній центрфорвард. Кіліан – це більше про силу, він «вбиває» суперників на просторі. У них різна манера гри. Мені пощастило бути у цьому чудовому тріо в «Барсі». Я сподіваюся, що в «ПСЖ» ми досягнемо тих самих успіхів і здобудемо кілька трофеїв», наводить слова Мессі Sport.es.

Ліонель Мессі уклав дворічний контракт з «ПСЖ» у серпні цього року.

«Барселона» 2 листопада на НСК «Олімпійський» у Києві зустрінеться з «Динамо» в 4-му турі групвого турніру Ліги чемпіонів.