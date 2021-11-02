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    Мессі порівняв напад «Парі Сен-Жермен» і «Барселони»

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    У паризькому клубі Мессі знову виступає у зв'язці з Неймаром - Мессі порівняв напад «Парі Сен-Жермен» і «Барселони»
    У паризькому клубі Мессі знову виступає у зв'язці з Неймаром
    Фото з відкритих джерел

    Капітан збірної Аргентини сподівається, що паризький клуб здобуде кілька трофеїв з його участю

    Нападник «ПСЖ» Ліонель Мессі порівняв екстріо «Барселони» Мессі–Неймар–Суарес із трійкою «Парі Сен-Жермен» Мессі–Неймар–Мбаппе.

    «Це абсолютно різні тріо, їх не можна порівнювати. Суарес – дев'ятка, він відрізняється від Мбаппе. Луїс більше бомбардир, ніж раніше, справжній центрфорвард. Кіліан – це більше про силу, він «вбиває» суперників на просторі. У них різна манера гри. Мені пощастило бути у цьому чудовому тріо в «Барсі». Я сподіваюся, що в «ПСЖ» ми досягнемо тих самих успіхів і здобудемо кілька трофеїв», наводить слова Мессі Sport.es.

    Ліонель Мессі уклав дворічний контракт з «ПСЖ» у серпні цього року.

    «Барселона» 2 листопада на НСК «Олімпійський» у Києві зустрінеться з «Динамо» в 4-му турі групвого турніру Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Луїс Суарес Кіліан Мбаппе Неймар
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    Мессі порівняв напад «Парі Сен-Жермен» і «Барселони»