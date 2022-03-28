Луческу, який виступав проти ізоляції російських спортсменів, зробив нову заяву

«Спорт – це чесна гра і пристрасть. Спортсмени не повинні підтримувати війну»

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу змінив свою думку про дискваліфікацію російських спортсменів через напад РФ на Україну.

Луческу раніше виступав проти покарання спортсменів з РФ, вважаючи, що спорт поза політикою, а тому атлети не повинні страждати за те, що робить керівництво країни. Тепер же Луческу вважає, що усувати росіян від змагань слід.

«Я вважаю, що тих, хто підтримав вторгнення, слід усунути, тому що спорт не має до цього ніякого відношення. Спорт – це чесна гра і пристрасть. Спортсмени не повинні підтримувати війну. Ті, хто говорить про це позитивно, є жертвами пропаганди, цього не можна робити.

Я сказав, що російські спортсмени не повинні розплачуватися за те, що відбувається в Україні, і багато накинулися на мене за це. Але я вірю, що спорт може сприяти миру. Можливо, це не допоможе безпосередньо, але це може прокласти шлях до того, чого ми всі хочемо», – наводить слова Луческу видання The Guardian.

Нагадаємо, з першого дня війни уболівальники «Динамо Київ» та інших клубів поповнили ряди оборонців України. Київське «Динамо» вирішило підтримати бійців Збройних Сил України, які зазнали поранень на війні з російськими окупантами.