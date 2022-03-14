Тренер київського «Динамо» виступив проти ізоляції російських спортсменів

Луческу спрогнозував, що бойові дії завершаться ще не скоро

Майже три тижні триває повномасштабна війна Росії проти України

Увесь цивілізований світ з жахом спостерігає за наслідками російської агресії проти України. Більшість організацій наклали санкції на росіян. Зокрема і на спортсменів.

Це не сильно сподобалось румунському тренеру Мірчі Луческу, який нині очолює «Динамо» Київ.

«Відсторонення російських команд і спортсменів від міжнародних змагань? Для мене спорт не має нічого спільного з політикою. Спорт – це культура, тому ухвалення таких рішень вважаю неправильним. Люди повинні продовжувати брати участь у спортивних змаганнях. Їм це потрібно. Я не згоден відбирати у спортсменів право бути чемпіонами. Спорт може тільки допомогти», – заявив Луческу в інтерв'ю Radio Anch'io Sport.

За його словами, він не міг повірити, що почалася війна. «Це, скоріше, політична проблема. Це буде довга битва, у якій ніхто не виграє, будуть лише втрати».

Нагадаємо, що президент футбольного клубу «Інгулець» із смт. Петрово Кіровоградської області Олександр Поворознюк заявив, що всі мешканці населеного пункту перебувають у стані підвищеної бойової готовності i готові дати бій російському агресору.