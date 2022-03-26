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    Економіка та фінанси

    Власник московського «Спартака» каже, що втратив 99% капіталу

    Власник російського клубу Спартак&nbsp;втратив 99% капіталу - Власник московського «Спартака» каже, що втратив 99% капіталу
    Власник російського клубу Спартак втратив 99% капіталу
    фото з відкритих джерел

    Російські власники футбольних клубів бояться виключення Росії із членства у ФІФА та УЄФА

    65-річний російський підприємець, що народився в Києві, віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун, якому належить московський Спартак, з моменту вторгнення російських військ на територію України, втратив 99% капіталу. Про це Федун сказав на засіданні виконкому РФС 23 березня, повідомляють російські ЗМІ.

    «Федун казав, що у нього ситуація складна. Сказав, що втратив 99 відсотків статку», – розповів післ засідання член виконкому РФС Володимир Афанасьєв.

    Він сказав журналістам, що ФІФА та УЄФА можуть виключити Росію із членства у своїх організаціях.

    «Якщо вони відлучили нас від міжнародних турнірів, то далі може бути будь-що», – сказав він.

    Днями Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ.

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    Теги: росія окупанти УЄФА ФІФА санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Власник московського «Спартака» каже, що втратив 99% капіталу