Власник московського «Спартака» каже, що втратив 99% капіталу

Російські власники футбольних клубів бояться виключення Росії із членства у ФІФА та УЄФА

65-річний російський підприємець, що народився в Києві, віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун, якому належить московський Спартак, з моменту вторгнення російських військ на територію України, втратив 99% капіталу. Про це Федун сказав на засіданні виконкому РФС 23 березня, повідомляють російські ЗМІ.

«Федун казав, що у нього ситуація складна. Сказав, що втратив 99 відсотків статку», – розповів післ засідання член виконкому РФС Володимир Афанасьєв.

Він сказав журналістам, що ФІФА та УЄФА можуть виключити Росію із членства у своїх організаціях.

«Якщо вони відлучили нас від міжнародних турнірів, то далі може бути будь-що», – сказав він.

Днями Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ.

Читайте також: Росія зазнала поразки ще й на економічному фронті