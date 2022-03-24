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    Фанати київського «Динамо» приєдналися до лав Збройних сил і тероборони

    В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Фанати київського «Динамо» приєдналися до лав Збройних сил і тероборони
    В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Хто не зі зброєю, допомагають, як волонтери. До цього задіяний майже весь рух ультрасу команди

    З першого дня війни уболівальники «Динамо Київ» та інших клубів поповнили ряди оборонців України. Про це повідомляє фейсбук-сторінка міноборони.

    Ультрас київського «Динамо» Олексій під час відеозвернення заявив, що багато фанатів клубу приєдналися до лав Збройних сил і тероборони.

    Інший ультрас «Динамо» Андрій наголосив: хто не зі зброєю, допомагають, як волонтери. До цього задіяний майже весь рух ультрасу.

    «Ми в першу чергу українці, а не фанати різних клубів. Чим більше ми разом, тим більше – ми сила!» – сказав хлопець.

    Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Фанати київського «Динамо» приєдналися до лав Збройних сил і тероборони