Фанати київського «Динамо» приєдналися до лав Збройних сил і тероборони

В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Хто не зі зброєю, допомагають, як волонтери. До цього задіяний майже весь рух ультрасу команди

З першого дня війни уболівальники «Динамо Київ» та інших клубів поповнили ряди оборонців України. Про це повідомляє фейсбук-сторінка міноборони.

Ультрас київського «Динамо» Олексій під час відеозвернення заявив, що багато фанатів клубу приєдналися до лав Збройних сил і тероборони.

Інший ультрас «Динамо» Андрій наголосив: хто не зі зброєю, допомагають, як волонтери. До цього задіяний майже весь рух ультрасу.

«Ми в першу чергу українці, а не фанати різних клубів. Чим більше ми разом, тим більше – ми сила!» – сказав хлопець.

Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.