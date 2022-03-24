Футболісти та тренери «Динамо» відвідали поранених військових (фото)

Гравці та тренерський штаб відвідали одну з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим українським військовим

Київське «Динамо» вирішило підтримати бійців Збройних Сил України, які зазнали поранень на війні з російськими окупантами.

Гравці та тренерський штаб відвідали одну з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим українським військовим, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Олег Гусєв, під керівництвом якого кияни продовжують нині тренувальний процес на Заході України, особисто подарував кожній палаті пам'ятні сувеніри та футболки, підписані за кілька хвилин до цього кожним із його підопічних.

Динамівці щиро побажали пораненим героям якнайшвидшого одужання та запросили їх на перший же домашній матч команди у мирному Києві.

Нагадаємо, колишній головний тренер київського «Динамо» та національної збірної України з футболу Йожеф Сабо в ефірі програми «Футбол News» на телеканалі «Футбол 1» розповів про свою головну мрію та ставлення до Російської Федерації після її військового вторгнення на територію України.

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