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    Футболісти та тренери «Динамо» відвідали поранених військових (фото)

    Динамівці щиро побажали пораненим героям якнайшвидшого одужання - Футболісти та тренери «Динамо» відвідали поранених військових (фото)
    Динамівці щиро побажали пораненим героям якнайшвидшого одужання
    фото: fcdynamo.com

    Гравці та тренерський штаб відвідали одну з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим українським військовим

    Київське «Динамо» вирішило підтримати бійців Збройних Сил України, які зазнали поранень на війні з російськими окупантами.

    Гравці та тренерський штаб відвідали одну з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим українським військовим, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

    Олег Гусєв, під керівництвом якого кияни продовжують нині тренувальний процес на Заході України, особисто подарував кожній палаті пам'ятні сувеніри та футболки, підписані за кілька хвилин до цього кожним із його підопічних.

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    Футболісти та тренери «Динамо» відвідали поранених військових (фото)
    Футболісти та тренери «Динамо» відвідали поранених військових (фото)
    фото: fcdynamo.com

    Динамівці щиро побажали пораненим героям якнайшвидшого одужання та запросили їх на перший же домашній матч команди у мирному Києві.

    Нагадаємо, колишній головний тренер київського «Динамо» та національної збірної України з футболу Йожеф Сабо в ефірі програми «Футбол News» на телеканалі «Футбол 1» розповів про свою головну мрію та ставлення до Російської Федерації після її військового вторгнення на територію України.

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    Теги: росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна ФК «Динамо» Україна окупація #stoprussia
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    Футболісти та тренери «Динамо» відвідали поранених військових (фото)