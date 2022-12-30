Луческу розповів, чи відмовлялися футболісти «Динамо» грати за клуб через війну

У гравців є шанс виконати неймовірну роботу на футбольному полі

Жоден «динамівець» не відмовився від участі у футбольних матчах

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу розповів, як футболісти його команди знаходять мотивацію виходити на поле та перемагати, коли в Україні йде повномасштабна фаза війни з російськими окупантами. Про це повідомляє Digi Sport.

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«У гравців є шанс виконати неймовірну роботу, вони емоційно залучені, вони повністю беруть участь у процесі, й їхня активність на полі та за його межами компенсує ті ситуації, через які вони проходять.

Жоден гравець «Динамо» не відмовився від участі у футбольних матчах.

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«У деяких батьки знаходяться в окупованих зонах, це, звичайно, дуже важко, але іншого виходу, окрім як продовжувати, немає. У нас не було футболістів, які казали б, що не можуть грати», – заявив Луческу.

Раніше повідомлялось, що вихованець львівських «Карпат» Гриць Добуш віддав своє життя за незалежність України.

Нагадаємо, триває 310-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому і намагається покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському та Новопавлівському – веде активну оборону. На Херсонському напрямку проводить перегрупування військ на інші напрямки, підсилюється підрозділами територіальних військ, веде позиційну оборону.