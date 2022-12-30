Перехід російського футболу до Азії: оприлюднено рішення ворожого виконкому

Збірна Росії та її клуби відсторонені від участі в офіційних міжнародних матчах

Остаточного рішення про перехід російського футболу до Азії сьогодні ухвалено не буде

Виконком Російського футбольного союзу ухвалив рішення створити робочу групу, яка вивчить питання переходу до Азії – усі його плюси та мінуси. Про це «Чемпіонату» повідомило джерело, знайоме із ситуацією. Остаточного рішення про перехід до Азії сьогодні ухвалено не буде.

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Нагадаємо, збірна Росії з футболу та російські клуби відсторонені від участі в офіційних міжнародних матчах рішенням європейської (УЄФА) та міжнародної (ФІФА) федерацій футболу. На виконкомі Російського футбольного союзу (РФС), який проходив сьогодні, 30 грудня, могли оголосити про рішення перейти до Азіатської конфедерації футболу (АФК), проте це питання було відкладено вже вдруге. Раніше президент РФС Олександр Дюков заявив, що в АФК готові прийняти Росію до складу учасників.

Цікаво, що більшість футбольних експертів переконані, що перехід з УЄФА в АФК – це крок назад. Яскравий тому приклад – Казахстан, який дуже довго намагався і зрештою домігся зворотнього трансферу з АФК в УЄФА.

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Найбільший аргумент – це на порядок менші призові в континентальних кубках – Ліга чемпіонів АФК є чи не найменш престижним з усіх континентальних турнірів, крім Океанії.