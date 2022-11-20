«Почув літаки та звук вибуху». Ексгравець «Динамо» розповів, як його застала війна у Києві

Де Пена від самого початку не вірив, що ситуація у Києві перебуває під контролем

Ми провели три ночі у підземній квартирі, зі страхом, не знаючи, що станеться – Карлос Де Пена

Колишній півзахисник «Динамо» Карлос Де Пена згадав, як його застала війна у Києві. Слова уругвайця передає AS.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У середу, 23 лютого, президент клубу пообіцяв команді, особливо легіонерам, що ситуація у столиці під контролем. Що нічого не буде, що він навіть говорив із президентом України. А ми можемо бути спокійними, бо нічого не станеться. Але, правду кажучи, я не вірив», – згадує Де Пена.

За його словами, 24 лютого він прокинувся о четвертій ранку від звуків двох літаків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пролунав звук вибуху. Не знаю, чи це було близько від мене, чи далеко, але я відчув його. Я одразу зустрівся зі своїми одноклубниками з Бразилії, адже ми жили в одному районі, і навіть із деякими гравцями «Шахтаря», і поїхали до одного з готелів міста.

Ми провели три ночі у підземній квартирі, своєрідному бункері, з невпевненістю, зі страхом, не знаючи, що станеться, і намагаючись передати душевний спокій нашим сім'ям, коли в нас самих його не було. Але, на щастя, сьогодні я можу розповісти про це як жарт», – розповів уругваєць.

Він також розповів, що гравці контактували з посольствами, які пропонували можливі варіанти виїзду, але вони мали групу з 50 осіб разом з дітьми, тому сам процес був доволі складним.

«Зі станції, яка була за 15 хвилин їзди від нас, йшов поїзд. Він прямував до кордону Польщі, Румунії, а потім Молдови. Провівши в цьому поїзді 17 годин, ми так і не потрапили на кордон Польщі через велику кількість людей, пройти було нереально.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ми вирішили доїхати до кордону з Молдовою, де на нас чекав автобус від Федерації футболу України. За 4 години, вже в Молдові, ми трохи заспокоїлися. Мабуть, тільки там ми почали відчувати, що ми справді повертаємось додому», – заявив Де Пена