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    Луческу назвав гру з «Гентом» найважливішою для «Динамо» за останні п’ять років

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    Луческу лише одного разу втратив очки у нинішньому сезоні УПЛ&nbsp; - Луческу назвав гру з «Гентом» найважливішою для «Динамо» за останні п’ять років
    Луческу лише одного разу втратив очки у нинішньому сезоні УПЛ 
    Світлина - ua-football

    Тренер підкреслив важливість майбутньої гри Ліги чемпіонів

    Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу прокоментував перемогу 4:0 над «Минаєм» в чемпіонаті України.

    Румун підкреслив, що майбутня зустріч в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Гента» стане найголовнішою в історії клубу за останні п’ять років.  

    «Завжди складно після єврокубкових матчів повертатися в чемпіонат. Проти нас грала супермотивована команда, і я під час підготовки до поєдинку акцентував увагу підопічних на це. Хлопці були трохи розслаблені, але я намагався тримати їх у тонусі, щоб у нас не виникло проблем, - зауважив Луческу. - Гра була під нашим контролем. Звичайно, вилучення суперника зіграло на нашу користь. Хоч ми і не поспішали із забитими м'ячами, але в підсумку все вирішилося на футбольному полі. Видно було, що футболісти тримали в головах майбутній матч із «Гентом», оскільки це найважливіша гра для клубу за останні, напевно, чотири-п'ять років».

    Також фахівець розповів, що Попов має з наступного тижня повернутися до загальної групи футболістів «Динамо», а Тимчик – повернутися до індивідуальних занять.

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    Джерело: Офіційний сайт Динамо

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Мірча Луческу ФК «Минай»
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