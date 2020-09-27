Луческу назвав гру з «Гентом» найважливішою для «Динамо» за останні п’ять років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Луческу лише одного разу втратив очки у нинішньому сезоні УПЛ Світлина - ua-football

Тренер підкреслив важливість майбутньої гри Ліги чемпіонів

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу прокоментував перемогу 4:0 над «Минаєм» в чемпіонаті України.

Румун підкреслив, що майбутня зустріч в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Гента» стане найголовнішою в історії клубу за останні п’ять років.

«Завжди складно після єврокубкових матчів повертатися в чемпіонат. Проти нас грала супермотивована команда, і я під час підготовки до поєдинку акцентував увагу підопічних на це. Хлопці були трохи розслаблені, але я намагався тримати їх у тонусі, щоб у нас не виникло проблем, - зауважив Луческу. - Гра була під нашим контролем. Звичайно, вилучення суперника зіграло на нашу користь. Хоч ми і не поспішали із забитими м'ячами, але в підсумку все вирішилося на футбольному полі. Видно було, що футболісти тримали в головах майбутній матч із «Гентом», оскільки це найважливіша гра для клубу за останні, напевно, чотири-п'ять років».

Також фахівець розповів, що Попов має з наступного тижня повернутися до загальної групи футболістів «Динамо», а Тимчик – повернутися до індивідуальних занять.

Джерело: Офіційний сайт Динамо