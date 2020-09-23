Луческу розповів про три головні принципи роботи перед грою з «Гентом»



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Луческу поставив в пріоритет результат у поєдинку Ліги чемпіонів

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував майбутній перший матч плей-офф Ліги чемпіонів з бельгійським «Гентом».

«Насамперед відзначу, що «Гент» - дуже хороша команда. У неї змінилося два тренери за короткий період. Це важко для будь-якої команди. Те, що «Гент» почав свій національний чемпіонат не найкращим чином і в команді з'явилося 11 нових гравців і стільки ж пішло, ні про що не говорить. Звичайно, для тренера це завжди важко. Але в будь-якому разі «Гент» - це серйозний суперник. Команда довела це двома перемогами в останніх матчах – над «Мускроном» і «Рапідом», які ми розібрали», - розпочав фахівець.

75-річний тренер перерахував головні принципи роботи в клубі, підкресливши, що результат стоятиме на першому місці.

«Звичайно, не можна забувати, що це протистояння складається з двох матчів. Мої три головні принципи в роботі: створити боєздатну команду, поставити їй гру, а потім досягати з нею результатів. Але коли ми говоримо про таку стадію Ліги чемпіонів, головний пріоритет – безперечно результат. Що стосується першого матчу – я готую команду до всіх можливих сценаріїв, які можуть скластися на полі. Адже не ми одні граємо, є ще й суперник. Тому дуже складно сказати, як буде складатися матч», – зауважив Луческу.

Перша гра «Гент» – «Динамо» пройде сьогодні о 22:00 на території Бельгії. Матч у відповідь відбудеться 29 вересня у Києві.

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Джерело: Офіційний сайт Динамо