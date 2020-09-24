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    Київське «Динамо» віддало в оренду футболіста в Росію

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    Ахмед Алібеков підписав угоду з російським клубом - Київське «Динамо» віддало в оренду футболіста в Росію
    Ахмед Алібеков підписав угоду з російським клубом
    Світлина - Instagram Олександра Карпова

    З Уфи Ахмед Алібеков розраховує здобути симпатію Мірчі Луческу

    Український півоборонець команди київського «Динамо» Ахмед Алібеков проведе сезон в оренді в російській «Уфі».

    «Я родом з Дагестану, всі мої рідні там живуть, тому я вибрав цей варіант продовження кар'єри. Найперше, це вибір за сімейними обставинами, хочу бути ближче до своїх рідних. Коли менший термін оренди, ще й сам клуб думає, чи варто їм награвати футболіста, якщо той зовсім скоро буде йти. Так що, думаю, що виступати в «Уфі» до кінця сезону – краще, ніж півроку.

    Їду грати на своїй позиції, опорним півоборонцем, але не виключено, що при можливості, якщо у когось буде травма, можу зіграти центрального оборонця. Дві позиції можу закривати. В основному на мене розраховують як на опорника.

    Я місяць, може навіть більше, пропустив через пошкодження. На третій день зборів отримав травму і місяць не тренувався, не грав, не міг Мірча Луческу подивитися на мене в офіційних матчах. Після травми встиг зіграти лише двосторонку проти дублю і хвилин 30 з «Колосом». Щоб отримувати стабільно ігровий час, це хороший варіант поїхати в оренду виступати на своїй позиції.

    Луческу сказав, що буде за мною стежити, і я дуже на це сподіваюся. Перед від'їздом я подякував за проведену роботу під його керівництвом. Побажали один одному удачі», - розповів Алібеков в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

    Зауважимо, що чинний контракт Алібекова з «Динамо» розрахований до червня 2022 року.

    У минулому сезоні 22-річний гравець виступав на правах оренди за чеський «Слован» з Лібереця, де відіграв 19 матчів і забив 2 голи.

    В поточному сезоні футболіст встиг потрапити в заявку першої команди на матч чемпіонату України проти «Львова». Крім того, Алібеков був в заявці команди на цей матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти АЗ.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу Ахмед Алібеков спорт поза політикою ФК «Уфа»
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