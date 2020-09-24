Київське «Динамо» віддало в оренду футболіста в Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ахмед Алібеков підписав угоду з російським клубом Світлина - Instagram Олександра Карпова

З Уфи Ахмед Алібеков розраховує здобути симпатію Мірчі Луческу

Український півоборонець команди київського «Динамо» Ахмед Алібеков проведе сезон в оренді в російській «Уфі».

«Я родом з Дагестану, всі мої рідні там живуть, тому я вибрав цей варіант продовження кар'єри. Найперше, це вибір за сімейними обставинами, хочу бути ближче до своїх рідних. Коли менший термін оренди, ще й сам клуб думає, чи варто їм награвати футболіста, якщо той зовсім скоро буде йти. Так що, думаю, що виступати в «Уфі» до кінця сезону – краще, ніж півроку.

Їду грати на своїй позиції, опорним півоборонцем, але не виключено, що при можливості, якщо у когось буде травма, можу зіграти центрального оборонця. Дві позиції можу закривати. В основному на мене розраховують як на опорника.

Я місяць, може навіть більше, пропустив через пошкодження. На третій день зборів отримав травму і місяць не тренувався, не грав, не міг Мірча Луческу подивитися на мене в офіційних матчах. Після травми встиг зіграти лише двосторонку проти дублю і хвилин 30 з «Колосом». Щоб отримувати стабільно ігровий час, це хороший варіант поїхати в оренду виступати на своїй позиції.

Луческу сказав, що буде за мною стежити, і я дуже на це сподіваюся. Перед від'їздом я подякував за проведену роботу під його керівництвом. Побажали один одному удачі», - розповів Алібеков в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Зауважимо, що чинний контракт Алібекова з «Динамо» розрахований до червня 2022 року.

У минулому сезоні 22-річний гравець виступав на правах оренди за чеський «Слован» з Лібереця, де відіграв 19 матчів і забив 2 голи.

В поточному сезоні футболіст встиг потрапити в заявку першої команди на матч чемпіонату України проти «Львова». Крім того, Алібеков був в заявці команди на цей матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти АЗ.