Луганська «Зоря» без шансів програла команді двох українців у Лізі Європи (відео)

Євген Шахов у матчі проти земляків пішов переможцем, але отримав пошкодження

Луганці виглядали безнадійно в матчі з грецьким АЕКом

Луганська «Зоря» програла й третій матч групового турніру Ліги Європи.

У Запоріжжі бронзові призери чемпіонату України розгромно поступилися афінському АЕКу. У складі переможців зі стартових хвилин грали два українці. Дмитро Чигринський провів весь матч, а Євген Шахов залишив поле у другому таймі через пошкодження.

«Зоря» (Луганськ, Україна) – АЕК (Афіни, Греція) – 1:4

Голи: 0:1 – Муамер Танковіч (7). 0:2 – Петрос Манталос (34). 0:3 – Марко Лівая (54). 1:3 – Владислав Кочергін (81). 1:4 – Марко Лівая (81)

«Зоря»: Микита Шевченко (к) – Хомченовський (Денис Фаворов, 59), Віталій Вернидуб, Абу Ганна, Циганикс – Владислав Кочергін, Іванисеня, Владлен Юрченко – Владислав Кабаєв (Олександр Гладкий, 59), Артем Громов (Сайядманеш, 46), Максим Луньов (Назарина, 46). Тренер – Віктор Скрипник

АЕК: Цінтотас – Сварнас, Неделчару, Чигринський, Інсуа – Васілантопулос, Євген Шахов (Анель Сабанаджовіч, 70), Ненад Крстічіч (Ґаланопулос, 85) – Танковіч (Ансаріфард, 75), Лівая, Манталос (к) (Ботос, 85). Тренер – Массімо Каррера

Судді: Вільям Коллум – Девід Макґічі, Шейн Карр (усі – Шотландія)

Попередження: Віталій Вернидуб (66) – Манталос (30), Ансаріфард (77), Інсуа (87)

5 листопада. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

0:1 – Муамер Танковіч

0:2 – Петрос Манталос

0:3 – Марко Лівая

1:3 – Владислав Кочергін

1:4 – Марко Лівая

В іншому матчі групи G англійський «Лестер» розгромив 4:0 португальський «Спортінґ» із Браґи. «Лисиці» лідирують у групі з максимальним доробком. «Спортінґ» іде другим з шістьма очками. АЕК набрав перших три пункти. «Зоря» очок не набирала.

26 листопада АЕК і «Зоря» зіграють в Афінах.