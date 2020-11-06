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    Луганська «Зоря» без шансів програла команді двох українців у Лізі Європи (відео)

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    Євген Шахов у матчі проти земляків пішов переможцем, але отримав пошкодження - Луганська «Зоря» без шансів програла команді двох українців у Лізі Європи (відео)
    Євген Шахов у матчі проти земляків пішов переможцем, але отримав пошкодження
    Світлина - ФК «Зоря»

    Луганці виглядали безнадійно в матчі з грецьким АЕКом

    Луганська «Зоря» програла й третій матч групового турніру Ліги Європи.

    У Запоріжжі бронзові призери чемпіонату України розгромно поступилися афінському АЕКу. У складі переможців зі стартових хвилин грали два українці. Дмитро Чигринський провів весь матч, а Євген Шахов залишив поле у другому таймі через пошкодження.

    «Зоря» (Луганськ, Україна) – АЕК (Афіни, Греція) – 1:4

    Голи: 0:1 – Муамер Танковіч (7). 0:2 – Петрос Манталос (34). 0:3 – Марко Лівая (54). 1:3 – Владислав Кочергін (81). 1:4 – Марко Лівая (81)

    «Зоря»: Микита Шевченко (к) – Хомченовський (Денис Фаворов, 59), Віталій Вернидуб, Абу Ганна, Циганикс – Владислав Кочергін, Іванисеня, Владлен Юрченко – Владислав Кабаєв (Олександр Гладкий, 59), Артем Громов (Сайядманеш, 46), Максим Луньов (Назарина, 46). Тренер – Віктор Скрипник

    АЕК: Цінтотас – Сварнас, Неделчару, Чигринський, Інсуа – Васілантопулос, Євген Шахов (Анель Сабанаджовіч, 70), Ненад Крстічіч (Ґаланопулос, 85) – Танковіч (Ансаріфард, 75), Лівая, Манталос (к) (Ботос, 85). Тренер – Массімо Каррера

    Судді: Вільям Коллум – Девід Макґічі, Шейн Карр (усі – Шотландія)

    Попередження: Віталій Вернидуб (66) – Манталос (30), Ансаріфард (77), Інсуа (87)

    5 листопада. Запоріжжя. «Славутич-Арена»

    0:1 – Муамер Танковіч

    0:2 – Петрос Манталос

    0:3 – Марко Лівая

    1:3 – Владислав Кочергін

    1:4 – Марко Лівая

    В іншому матчі групи G англійський «Лестер» розгромив 4:0 португальський «Спортінґ» із Браґи. «Лисиці» лідирують у групі з максимальним доробком. «Спортінґ» іде другим з шістьма очками. АЕК набрав перших три пункти. «Зоря» очок не набирала.

    26 листопада АЕК і «Зоря» зіграють в Афінах.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря» ФК АЕК Денис Фаворов Віталій Вернидуб Артем Громов Дмитро Хомченовський Олександр Гладкий Владислав Кабаєв Максим Луньов Віктор Скрипник Владлен Юрченко Микита Шевченко Владислав Кочергін Дмитро Іванисеня Жоель Абу Ганна Євген Шахов Єгор Назарина Андрейс Циганикс Дмитро Чигринський Петрос Манталос Муамер Танковіч Массімо Каррера Марко Лівая Анель Сабанаджовіч Ненад Крстічіч Панайотіс Цінтотас Стратос Сварнас Йонуц Неделчару Янніс Ботос Емануель Інсуа Карім Ансаріфард Аллагяр Сайядманеш Ставрос Васілантопулос Константінос Ґаланопулос
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