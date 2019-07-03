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    Лунін вирушив з «Реалом» у передсезонний тур

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    Андрій Лунін - Лунін вирушив з «Реалом» у передсезонний тур
    Андрій Лунін
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    Команда українського голкіпера зіграє товариські поєдинки в Північній Америці

    Український воротар Андрій Лунін вирушив з мадридським «Реалом» у передсезонний тур Північною Америкою, інформує El Partidazo de COPE.

    Також у складі «Реалу» за океан вирушили воротарі Тібо Куртуа, Кейлор Навас та Люка Зідан.

    Під час туру «Реал» зіграє проти «Баварії» (21 липня), «Арсеналу» (24 липня), «Атлетико» (27 липня).

    Минулого року Лунін також брав участь у передсезонному турі мадридців, однак потім відправився в оренду в «Леганес».

    Раніше повідомлялося, що на наступний сезон «Реал» має намір повернути українця до складу основної команди.

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