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    Лунін знову не пропустив у складі «Реалу» й виграв свій перший трофей у Мадриді

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    Лунін знову не пропустив у складі «Реалу» й виграв свій перший трофей у Мадриді

    За відведені йому хвилини на полі Луніну не довелося серйозно вступати у гру

    Український воротар «Реалу» Андрій Лунін провів уже третій матч у складі мадридського клубу.

    Цього разу голкіпер збірної України вийшов на заміну на 78-й хвилині у традиційному поєдинку за Кубок Сантьяго Бернабеу проти «Мілана».

    Ця зустріч, починаючи з 1979 року, проводиться щорічно, за виключенням 2014 року.

    Цікаво, що у 1986-му з «Реалом» грало київське «Динамо», яке перемогло (3:2).

    За відведені йому хвилини на полі Луніну не довелося серйозно вступати у гру, і він утретє поспіль залишив ворота мадридського суперклубу у недоторканості.

    Нагадаємо, уже 15 серпня «Реал» у Таллінні зіграє із земляками з «Атлетико» в матчі за Суперкубок УЄФА.

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