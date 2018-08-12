Лунін знову не пропустив у складі «Реалу» й виграв свій перший трофей у Мадриді



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За відведені йому хвилини на полі Луніну не довелося серйозно вступати у гру

Український воротар «Реалу» Андрій Лунін провів уже третій матч у складі мадридського клубу.

Цього разу голкіпер збірної України вийшов на заміну на 78-й хвилині у традиційному поєдинку за Кубок Сантьяго Бернабеу проти «Мілана».

Ця зустріч, починаючи з 1979 року, проводиться щорічно, за виключенням 2014 року.

Цікаво, що у 1986-му з «Реалом» грало київське «Динамо», яке перемогло (3:2).

За відведені йому хвилини на полі Луніну не довелося серйозно вступати у гру, і він утретє поспіль залишив ворота мадридського суперклубу у недоторканості.

Нагадаємо, уже 15 серпня «Реал» у Таллінні зіграє із земляками з «Атлетико» в матчі за Суперкубок УЄФА.