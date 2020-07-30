Львівські «Карпати» отримали нового головного тренера



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Роман Гнатів як тренер досягав успіхів з дітьми і юнаками Світлина - ФК «Карпати»

Романа Санжара замінив Роман Гнатів

Новим головним тренером «Карпат» стане Роман Гнатів. На посаді він замінить Романа Санжара, який залишив посаду «за згодою сторін» вчора, 29 липня. Санжар очолив львівський клуб на початку вересня 2019 року.

Гнатів з перервами виступав у складі «зелено-білих» з 1990-го по 2001 рік. У складі львів'ян здобував бронзу сезону-1997/1998.

Після завершення кар’єри тренував дитячі команди «Карпат» у клубних школі та Академії, двічі виводив їх до фіналів дитячо-юнацької футбольної ліги. У 2017 році тренував стрийську «Скалу».

Останніх два роки Гнатів був старшим тренером «Карпат» U19. В сезоні-2018/2019 разом з юніорами виграв бронзові медалі чемпіонату України U19.

Наразі не відомо, в якій лізі «Карпати» гратимуть у сезоні-2020/2021. З Прем’єр-ліги клуб був виключений за подвійну неявку на матчі.