Офіційно: у «Карпатах» ознаки коронавірусу мають 13 осіб, але команда виходить з карантину



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«Карпати» готові догравати чемпіонат тими ресурсами, які у них є Фото - ФК «Карпати»

У клубі стверджують, що інфіковані не мають контактів зі здоровими гравцями

Сьогодні, 16-го червня, минуло 15 діб після оголошення вимушеного карантину в таборі львівських «Карпат» через спалах захворювання на Covid-19. Впродовж цього періоду гравці та працівники клубу перебували у режимі самоізоляції, обмеживши будь-які контакти, окрім проходження обов’язкових регулярних ПЛР-тестувань.

Станом на сьогодні, зважаючи на результати проведених ПЛР-тестів, клубна прес-служба повідомила про те, що наразі вісім футболістів та п’ять працівників ФК «Карпати» все ще мають ознаки коронавірусу і продовжують залишатися ізольованими. У них не було контактів із іншими гравцями. Гострі симптоми інфікованих відсутні, за винятком втрачених смакових та нюхових властивостей. Усі футболісти знаходяться вдома та регулярно звітують про стан свого здоров’я.

Гірша ситуація у трьох працівників клубу старшого віку – вони перебувають в лікарнях та отримують всю необхідну медичну допомогу. Їхній стан стабільно задовільний, спостерігається покращення.

Таким чином, команда розпочне тренувальний процес з усіма здоровими гравцями, у тому числі із великою групою зовсім юних карпатців. Підготовка до відновлення сезону відбуватиметься виключно у закритому режимі, без допуску будь-яких сторонніх осіб. Навіть попри суттєві втрати та простій тренувального процесу, «Карпати» наголошують, що готові до боротьби в чемпіонаті.