Шанс для молоді. У «Карпатах» повідомили про ситуацію з інфікованими коронавірусом



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Ростислав Ящишин налаштований оптимістично

За словами Ростислава Ящишина, більшість заражених вже здорові

Виконавчий директор футбольного клубу «Карпати» Ростислав Ящишин розповів про готовність до проведення матчу в Луцьку, де через епідеміологічну ситуацію в Місті Лева львів’яни 21 червня прийматимуть в першому після виходу з карантину матчі донецький «Олімпік» та поділився інформацією щодо стану здоров’я гравців. Нагадаємо, що стартових два тури Прем’єр-ліги після поновлення чемпіонату «Карпати» пропустили через те, що у 26-ти гравців і працівників клубу був виявлений коронавірус.

«Зважаючи на непросту ситуацію в області, ми були готові до проведення домашнього поєдинку не у Львові, відповідно заздалегідь пропрацьовували низку запасних варіантів, перебували на постійному зв’язку із УПЛ та трансляторами. Як виявилось, недаремно, адже сьогодні місцеві органи влади не дали дозволу на проведення матчу у Львові.

Зупинилися на луцькому «Авангарді», що є резервним стадіоном «Карпат». Ми домовилися з ФК «Волинь» щодо оренди стадіону, відповідно, у неділю проведемо матч саме в Луцьку.

Щодо ситуації із інфікованими карпатцями – є оптимістичні новини. Сьогодні зранку ми отримали приємні результати. Більшість хлопців, які хворіли, уже повністю одужали (це підтверджують повторні тести) і невдовзі зможуть приступити до тренувань, а після отримання ще одних «мінусових» показників – матимуть змогу вийти на поле під час офіційних матчів. Наразі ж, протягом останніх днів, Роман Санжар задіював велику кількість дублерів та юніорів – тепер вони зможуть конкурувати за місце у складі з більш досвідченими партнерами.

Безперечно, «Карпати» перебувають далеко не в ідеальних кондиціях – після чергового карантину доводиться вже вкотре повертати фізичну форму. При цьому, саме такі важкі моменти дають шанс проявити себе нашим талантам, як колись це сталося із Шведом, Гуцуляком, Кравцем, Кльоцом та іншими дітьми, які дебютували в першій команді в 17-18 років. Тепер така можливість є в нового покоління «зелено-білих», - заявив Ящишин у коментарі клубній прес-службі.