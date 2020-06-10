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    Пандемія коронавірусу

    Борги перед футболістами «Карпат». Директор Прем’єр-ліги побачив позитивні зрушення

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    Слова Євгена Дикого мають вселяти у львівських уболівальників оптимізм - Борги перед футболістами «Карпат». Директор Прем’єр-ліги побачив позитивні зрушення
    Слова Євгена Дикого мають вселяти у львівських уболівальників оптимізм
    Фото із соцмереж

    Євген Дикий запевняє, що зі зміною власника у львівському клубі все гаразд

    Виконавчий директор української Прем’єр-ліги Євген Дикий розповів про ситуацію з зарплатами у львівських «Карпатах». З їх виплатами, за інформацією окремих ЗМІ, начебто виникали питання ще до зміни власника,а після приходу на посаду президента Олега Смалійчука ситуація не поліпшилася.

    «Найближчий тур з «Дніпром-1» львів'яни, як відомо, пропускають, - каже пан Дикий в коментарі Sport.ua. - 15-16 червня біля клубу заплановано ПЛР-тестування, результати якого, по ідеї, повинні бути через день, оскільки у них лабораторія це робить на місці, і не потрібно відправляти в Київ.

    Це стосується спочатку тих гравців, у яких з самого початку не було позитивних результатів. Тим, у кого вони були, через три дні потрібно пройти повторну перевірку. Якщо обидва тести будуть негативними, тоді їм теж дозволять приступити до тренувального процесу».

    Разом із тим, після приходу нового керівництва у «Карпатах» пан Дикий побачив позитивні фінансові зрушення.

    «Наскільки я знаю, в нинішній ситуації, яка склалася в клубі, керівництво знайшло можливість і фінансово підтримало хлопців, - каже він. - Ніхто нічого не скорочував і не урізав, а навіть навпаки, додатково простимулювати хлопців, частково зробили якісь виплати, щоб вони швидше вийшли з цієї ситуації».

     Читайте також: Безсимптомна пандемія. Як коронавірус звалив футбольний клуб «Карпати»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Карпати карантин Євген Дикий Олег Смалійчук коронавірус
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