Борги перед футболістами «Карпат». Директор Прем’єр-ліги побачив позитивні зрушення



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Слова Євгена Дикого мають вселяти у львівських уболівальників оптимізм Фото із соцмереж

Євген Дикий запевняє, що зі зміною власника у львівському клубі все гаразд

Виконавчий директор української Прем’єр-ліги Євген Дикий розповів про ситуацію з зарплатами у львівських «Карпатах». З їх виплатами, за інформацією окремих ЗМІ, начебто виникали питання ще до зміни власника,а після приходу на посаду президента Олега Смалійчука ситуація не поліпшилася.

«Найближчий тур з «Дніпром-1» львів'яни, як відомо, пропускають, - каже пан Дикий в коментарі Sport.ua. - 15-16 червня біля клубу заплановано ПЛР-тестування, результати якого, по ідеї, повинні бути через день, оскільки у них лабораторія це робить на місці, і не потрібно відправляти в Київ.

Це стосується спочатку тих гравців, у яких з самого початку не було позитивних результатів. Тим, у кого вони були, через три дні потрібно пройти повторну перевірку. Якщо обидва тести будуть негативними, тоді їм теж дозволять приступити до тренувального процесу».

Разом із тим, після приходу нового керівництва у «Карпатах» пан Дикий побачив позитивні фінансові зрушення.

«Наскільки я знаю, в нинішній ситуації, яка склалася в клубі, керівництво знайшло можливість і фінансово підтримало хлопців, - каже він. - Ніхто нічого не скорочував і не урізав, а навіть навпаки, додатково простимулювати хлопців, частково зробили якісь виплати, щоб вони швидше вийшли з цієї ситуації».