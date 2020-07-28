З «Карпатами» попрощалися ще два провідних футболісти. Один із них пішов у «Зорю»



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Дмитро Кльоц подякував львівському клубу за все пережите Світлина - ФК «Карпати»

Наступне місце працевлаштування Дмитра Кльоца наразі невідоме

Львівські «Карпати» продовжують прощатися з футболістами, які представляли клуб у сезоні-2019/2020.

Впродовж останніх двох днів команду залишили два півоборонці.

23-річний Єгор Назарина, який прийшов у «Карпати» з бельгійського «Антверпена», сьогодні підписав контракт з бронзовими призерами попереднього чемпіонату, луганською «Зорею».

Назарина пішов без слів. Натомість вихованець клубу, його капітан Дмитро Кльоц попрощався зверненням до фанатів:

Капітан «зелено-білих» Дмитро Кльоц попрощався з рідною командою. У своєму зверненні вихованець клубу пригадав найяскравіші моменти свого карпатівського життя.

«Сьогодні особливий день для мене. У важливі життєві моменти нам складно підібрати слова і передати все те, що ми відчуваємо. Я прийшов у цей клуб, коли мені було 12. Тоді я був маленьким хлопчиком, який тільки приїхав з Рівного і опинився сам без батьків у новому середовищі. Тому передусім я хочу подякувати своєму першому тренеру Роману Гнатіву, який став для мене другим татом. Я зростав у Львові, набирався досвіду і знань. Це стосується не лише футбольних аспектів, а й життєвих. В УФК мене формували як людину і футболіста. Через кілька років відбувся дебют в Прем’єр-лізі. Так здійснилася мрія 18-річного хлопця. Я хвилювався, але з допомогою всіх тих, хто оточував мене, продовжував вірити у свої сили. Ще через 5 років на дорогому мені стадіоні «Україна» я отримав символічну футболку з цифрою «100» на спині. На той час я вже був одним із найстарших на полі, і на руці мав капітанську пов’язку.

Разом з «Карпатами» я пройшов багато випробувань. Так, ми пережили чимало неприємних миттєвостей. Однак мільйон наших сердець завжди мали єдине і спільне биття. Я ніколи не забуду підтримку рідного стадіону, відчуття плеча партнерів і щиру любов фанатського сектору. У моїх жилах тече зелено-біла кров і я буду щасливим, якщо зможу повернутися в «Карпати» одного дня.

Половину свого життя я провів у цій команді. Доля подарувала мені можливість працювати з чудовими тренерами, а роздягальню я ділив з прекрасними футболістами. Щиро ціную допомогу кожного, хто працював у цьому клубі. Я дійсно відчував, що маю дві сім’ї і безмежно вдячний усім, кого зустрічав на своєму карпатівському шляху.

Де б я не був і в якій команді не виступав би, мені бракуватиме львівських вболівальників. Дякую за підтримку, критику і любов. Я завжди їх цінуватиму», - сказав Кльоц клубній прес-службі.

Як відомо, через неявку на два матчі до Маріуполя «Карпати», які й без того посідали в таблиці останнє місце, були автоматично виключені з числа учасників Прем’єр-ліги. Нині новий президент клубу Олег Смалійчук ще не визначився, де команда виступатиме наступного сезону. Розглядаються варіанти з першою, другою лігами, а також аматорським чемпіонатом.