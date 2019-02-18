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    «Як ти розмовляєш зі мною?!» - суддя поставив на місце українця Селезньова в Іспанії

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    В українському чемпіонаті Євген Селезньов звик розмовляти з арбітрами зверхньо - «Як ти розмовляєш зі мною?!» - суддя поставив на місце українця Селезньова в Іспанії
    В українському чемпіонаті Євген Селезньов звик розмовляти з арбітрами зверхньо
    Eldesmarque

    Дебют Євгена в основі «Малаґи» запам'ятався не якістю гри і не голами

    У 26-му турі іспанської Сеґунди трапилася знакова для вихованця донецького футболу Євгена Селезньова подія - він дебютував в основному складі клубу «Малаґа». Його командва перемогла «Райо Махадаонда» 1:0, а сам Євген заслужив на схвальну оцінку тренера своєї команди Хуана Муньїса.

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    Проте в центрі уваги видання Eldesmarque Селезньов опинився з іншої причини. Уважні репортери підмітили, що в одному з епізодів наприкінці першого тайму Євген намагався повчити життю арбітра матчу Хав'єра Іґлесіаса Вільянуеву. Рефері довго з українцем, який підчас російсько-української війни їздив «годувати сім'ю» до лав російського «Ростова», не панькався.

    «Як ти розмовляєш зі мною?!» - відрубав Іґлесіас Вільянуева і цим трохи вгамував емоції нападника.

    У другому таймі Селезньов контактував з арбітром лише раз, коли на 48-й хвилині побував у офсайді. Взгаді ж поперерві Євген виглядав невиразно і на 71-й хвилині поступився місцем на полі Ренато Сантосу.

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