«Шахтар» у меншості вистраждав нічию в матчі з «Айнтрахтом» (відео голів)

З горем навпіл, але Сергій Кривцов Анте Ребіча втримав Twitter ФК «Айнтрахт»

Чемпіони України проявили характер

Донецький «Шахтар» зіграв внічию у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з франкфуртським «Айнтрахтом».

«Шахтар» (Донецьк, Україна) - «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) - 2:2

Голи: 0:1 - Гінтерреґер (7). 1:1 - Марлос (10, з пенальті). 1:2 - Філіп Костіч (50). 2:2 - Тайсон (67)

«Шахтар»: П’ятов — Бутко, Сергій Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі — Степаненко, Алан Патрік — Марлос (Манор Соломон, 68), Віктор Коваленко (Максим Малишев, 81), Тайсон (к) — Жуніор Мораєш (Болбат, 90). Тренер - Паулу Фонсека

«Айнтрахт»: Кевін Трапп — Н’Діка, Гасебе, Гінтерреґер — Данні Да Кошта, Себастьян Роде (Єтро Віллемс, 46), Желсон Фернандеш (к) (Джонатан Де Ґузман, 82), Ґачіновіч, Філіп Костіч — Лука Йовіч, Анте Ребіч. Тренер - Аді Гюттер

Судді: Ентоні Тейлор — Бешвік, Нанн — Аттвелл, Мартін Аткінсон (усі — Англія)

Попередження: Сергій Кривцов (77) - Желсон Фернандеш (19), Ґачіновіч (85)

На 6-й хвилині попереджено, на 11-й хвилині вилучено (друге попередження) Степаненка

14 лютого. Харків. ОСК «Металіст»

Команди видали неймовірний старт. Уже на сьомій хвилині після навісу зі штрафного центральний оборонець Мартін Гінтерреґер вдарив головою, а воротар Андрій П'ятов не втримав м'яча в руках і запустив у ворота «щура» - 0:1.

Відігралися «гірники» майже миттєво. Обіте Н'Діка у межах власного карного майданчика штовхнув у спину Жуніора Мораєша і арбітр вказав на позначку. Марлос з 11-ти метрів пробив бездоганно - 1:1.

Втім, не встигли донеччани порадіти, як опинилися в меншості. Тарас Степаненко брудним підкатом у середині поля ледь не відірвав ноги Себастьянові Роде. Рефері, який був поруч, показав українському хавбеку жовту картку, яка була для нього в цій грі вже другою. Під обурливий крик тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки поле Степаненко все ж залишив. Діватися нікуди.

Якщо в першому таймі команда Паулу Фонсеки ще встояла і навіть іноді непогано огризалася, то на старті другої половини пропустила вдруге. Передачу Луки Йовіча справа замкнув Філіп Костіч.

Невдовзі ж після того «Айнтрахт» втратив ще два шанси збільшити перевагу: після штрафного у виконанні Анте Ребіча «гірників» врятував Андрій П'ятов, а Йовіч ударом головою не влучив у ворота.

Правда, невдовзі мав свою нагоду й «Шахтар». Однак Ісмаїлі, накрутивши оборонців і опинившись віч-на-віч з воротарем, не зміг пробити Кевіна Траппа.

Відіграв гол інший бразилець. І теж не без участі Ісмаїлі. Він на своєму лівому фланзі почав триходівку, котра завершилася пасом Жуніора Мораєша на Тайсона і влучним ударом останнього - 2:2.

В заключних хвилин десять «Шахтар» відверто грав на відбій, не соромлячись виносити м'яч куди подалі. Врешті, нічия залишає «гірникам» непогані шанси напередодні поєдинку-відповіді, який відбудеться 21 лютого у Франкфурті.