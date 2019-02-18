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    Артем Мілевський розповів про свої симпатії в президентських перегонах

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    Футбольна кар'єра Артема Мілевського давно пішла шкереберть - Артем Мілевський розповів про свої симпатії в президентських перегонах
    Футбольна кар'єра Артема Мілевського давно пішла шкереберть
    Instagram Мілевського

    Вибір одіозного футболіста виглядає доволі несподівано

    Нападник білоруського «Динамо» з Бреста, білорус з українським паспортом Артем Мілевський прокоментував майбутні вибори президента України.

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    «Так, у мене є український паспорт, але в останні роки я там практично не знаходжуся. Нехай переможе сильніший.

    Знаю, що Володимир Зеленський висунув свою кандидатуру, але мені подобається Юлія Тимошенко, - сказав Мілевський. - Я її один раз випадково зустрів на вулиці. Пам'ятаю, я йду, голову вниз опустив, на мені шапка і капюшон... І тут я піднімаю голову, а назустріч мені два охоронці і жінка. Ми з нею мало не зіткнулися, охоронці нас розсунули, а потім один з них каже: «Спокійно, це Артем». Тобто мене впізнали, Юлія Володимирівна так на мене подивилася...

    Ось так ми зустрілися з нею поглядами. За погляду і міміці мені здалося, що вона нормальна людина. Януковича теж бачив. Він приїжджав до нас на базу, налаштовував перед матчем. Хтось би не став президентом, я бажаю, щоб він налагодив життя українців».

     Читайте також: До матчу «Динамо» - «Олімпіакос». У 1992-му пасивний «Чорноморець» розступався перед греками Блохіна

    Джерело: Бомбардир

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    Юлія Тимошенко НОВИНИ ФУТБОЛУ вибори Володимир Зеленський Артем Мілевський
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