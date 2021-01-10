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    Магучих, Левченко і Бех-Романчук яскраво відкрили 2021 рік на «Різдвяних стартах»

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    Ярослава Магучих яскраво розпочала 2021-й - Магучих, Левченко і Бех-Романчук яскраво відкрили 2021 рік на «Різдвяних стартах»
    Ярослава Магучих яскраво розпочала 2021-й
    Світлина - Дмитро Вакулка, ФЛАУ

    Перші у році легкоатлетичні змагання перевершили очікування

    У Києві відбулися 26-ті за ліком «Різдвяні старти» з легкої атлетики.

    Найбільше уваги привернули до себе змагання зі стрибків у висоту серед жінок. У сектор вийшли відразу три спортсменки зі світового топу – Ярослава Магучих, Юлія Левченко й Ірина Геращенко.

    Магучих на «Різдвяних стартах» виступала вперше. Для Левченко і Геращенко так починати сезон вже стало доброю традицією.

    У Києві Левченко не просто відкривала сезон, а завжди робила це на надзвичайно високому рівні. От і цього року вона впевнено долала висоту за висотою включно до 1,95 метрів. І хто знає, яким би міг бути результат, якби не одне «але». На жаль, під час міжсезоння Левченко не вдалося уникнути коронавірусу. І хоч вона, як справжня чемпіонка, і не списує невзяті цього разу 1,98 на наслідки хвороби, та, поза сумнівом, не відобразитися на підготовці це не могло.

    Магучих подолала 1,98 і вже у ранзі переможниці замовила 2,02 – результат, який є рекордом України у приміщенні, встановленим нею ж у 2020 році. Вже після першої спроби Ярослави манеж вибухнув оплесками й оваціями. Перший турнір року – і відразу повторення рекорду. Після цього були три спроби на висоті 2,04 з досить непоганою другою з них, але подолати і цю висоту Ярославі поки що не вдалося.

    Магучих перемогла, Левченко друга, а трійку призерок замкнула Ірина Геращенко (1,92 м).

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    Ще одна світова зірка, стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук, традиційно почала сезон не з коронної дисципліни, а з бігу на 60 метрів. З часом 7,58 с вона друга. Швидше пробігла лише Марія Мокрова (7,49 с).

    У чоловічих горизонтальних стрибках відбулося відразу два повернення. Одне з них – Сергія Никифорова у сектор для стрибків у довжину. Інше – Артема Коноваленка у сектор для потрійного стрибка.

    Никифоров пропустив майже весь літній сезон у 2019 році через запалення легень. Минулий був не набагато ліпшим. І хоч зі здоров’ям усе було краще, та через карантинні обмеження виступити йому так ніде і не вдалося. Був лише чемпіонат України, та і той видався не таким, яким би його хотілося бачити атлету і тренеру.

    У 2021-й Никифоров ввійшов зовсім з іншим настроєм і намірами. Йому вдалося перемогти, показавши результат 7,92 метри, що, за словами Сергія, не так і погано для початку року. Попереду – чемпіонат України у приміщенні і відбір на чемпіонат Європи у приміщенні та Олімпійські ігри.

    Коноваленко, на якого тренери збірної покладають неабиякі надії, у 2019 році травмувався і півтора роки взагалі не виступав. Перші змагання після паузи у нього були у грудні, коли він стрибав з короткого розбігу. «Різдвяні старти» стали другим турніром. Тут Артему вже вдалося виконати стрибки з повного розбігу, і своє повноцінне повернення він відсвяткував не лише перемогою, а й особистим рекордом у приміщенні – 16,22 м. Після виступу атлет не приховував щастя і від результату, і від повернення, і від роботи з новим наставником – Анатолієм Бойком, тренером бронзової медалістки Олімпійських ігор Ольги Саладухи.

    Яна Гладійчук підтвердила статус фаворитки змагань зі стрибків з жердиною і перемогла з результатом 4,40 метрів, у той час як у змаганнях серед чоловіків найкращим став Владислав Малихін (5,50 м).

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    Було на кого подивитися і на доріжках, і мова не лише про жіночу 60-метрівку. Програму «Різдвяних стартів» відкривали змагання зі спортивної ходьби на 5000 метрів. На старт у змаганнях серед жінок вийшла бронзова медалістка чемпіонату світу Людмила Оляновська, а серед чоловіків – бронзовий призер Кубка Європи у складі чоловічої команди Едуард Забуженко. Обоє прогнозовано перемогли, показавши час 20.59,1 хв і 19.07,5 хв відповідно.

    Анна Плотицина (8,25 с) й Артем Шаматрин (7,95 с) найшвидше подолали 60 метрів з бар’єрами, а Ерік Костриця був першим серед чоловіків на «гладких» 60 метрах (6,78 с). Данило Даниленко був поза конкуренцією на дистанції 400 метрів (48,13 с).

     Читайте також: Ярослава Магучих з молодіжним світовим рекордом виграла «Різдвяні старти»

    Джерело: Федерація легкої атлетики України

    Теги: Юлія Левченко легкоатлетичні змагання стрибки у висоту легка атлетика Сергій Никифоров Марина Бех-Романчук Анна Плотицина Данило Даниленко Артем Шаматрин Ярослава Магучих Артем Коноваленко Ерік Костриця Ірина Геращенко (легкоатлетка) Едуард Забуженко Яна Гладійчук Людмила Оляновська Владислав Малихін Марія Мокрова Анатолій Бойко
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